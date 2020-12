Hund stirbt im Krankenhaus – sein Herrchen tickt völlig aus

In Erlangen sorgte der Tod eines Hundes am Samstag für einen dramatischen Vorfall. Der Verlust des Vierbeiners ging dem Besitzer so nah, dass er die Nerven verlor.

Als der Hund verstarb, griff der Besitzer deswegen zu einem drastischen Mittel.

Hund: Besitzer droht mit Angriff

Der schwer erkrankte Hund verstarb bei einer Operation in einer Tierklinik in Nürnberg, wie „nordbayern.de“ berichtet. Dieser Verlust ging dem Besitzer anscheinend so nah, dass er „über einen längeren Zeitraum“ hinweg am Telefon drohte. Des Weiteren kündigte er an, bewaffnet die Klinik zu betreten.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hund: Mann endet am Ende selbst in Klinik

Daraufhin rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften zur Wohnung des Mannes aus. Nach der Durchsuchung des Anwesens konnten keine Waffen festgestellt werden. Allerdings befand sich der Mann zu dem Zeitpunkt in einem stark alkoholisierten Zustand.

Aufgrund seines labilen psychischen Zustandes wurde er in eine Fachklinik gebracht. Des Weiteren läuft gegen ihn nun eine Anzeige wegen Bedrohung, wie „nordbayern.de“ berichtet. (ali)