Hund steigt mit blinder Frau in Bus – wie der Fahrer reagiert, ist abstoßend

Eine blinde Frau hat in Greensborough bei Melbourne (Australien) nur wie jeden Morgen mit ihrem Hund im Bus zur Arbeit fahren wollen. Doch an einem Morgen im Februar hatte sie ihre Rechnung ohne den Busfahrer gemacht.

Der hatte nämlich nicht zulassen wollen, dass die Frau mitsamt Hund in sein Fahrzeug einsteigt. Darüber berichtet der australische Radiosender „§AW“.

Hund im Bus: Fahrer weigert sich, Begleithund mitzunehmen

Tiere seien in dem Transportmittel nicht erlaubt, soll er der Frau mitgeteilt haben. Das stimmt zwar im australischen Bundesstaat Victoria in Bezug auf Haustiere, gilt jedoch nicht für Begleithunde, wie der Labrador der Frau einer ist.

Mit Hund unterwegs: Blindenführhunde erleichtern Sehbeeinträchtigen den Alltag. Foto: imago images / Harald Lange

Auch, nachdem sie den Fahrer höflich aufgeklärt habe, dass Arthur ein Blindenhund sei, habe er das Duo nicht einsteigen lassen. Soll sogar daran gezweifelt haben, dass diese Angabe wahr ist.

Busfahrer ruft Polizei hinzu

Selbst dann, als ein weiterer Fahrgast bestätigte, dass die Frau jeden Morgen gemeinsam mit ihren Hund einsteige, ließ sich der Fahrer nicht überzeugen. „Wir saßen dort 50 Minuten, weil der Fahrer meinte, es sei kein Blindenhund“, beschwert sich die Frau.

Der Fahrer habe daraufhin die Polizei gerufen. Die Beamten hatten der Frau mitsamt Hund dann vor Ort angeboten, sie zur Arbeit zu fahren.

Doch die Hundehalterin lehnte ab und beharrte weiter auf ihrem Recht, zusammen mit ihrem treuen Begleiter Bus fahren zu dürfen. „Mit Nachgeben gewinnt man keinen Kampf“, sagte sie dem Radiosender.

Busunternehmen entschuldigt sich bei blinder Frau

Der Fahrer gab schließlich unter dem Druck der anderen Fahrgäste und der Polizei nach und ließ die Frau mitsamt Begleithund dann doch noch in den Bus einsteigen. Mit einer Stunde Verspätung kam sie an ihrer Arbeitsstelle an.

„Ich kann nicht glauben, dass wir uns heutzutage noch über sowas aufregen müssen“, sagte sie empört dem australischen Radiosender „3AW“. Nach Angaben des Busunternehmens habe es sich bei dem Vorfall um ein Missverständnis gehandelt. (vh)