Hund: Bitteres Schicksal! Besitzer will Vierbeiner nicht mehr haben – nur weil das Tier DAS nicht kann

Dieser Hund hat in seinen rund siebeneinhalb Lebensjahren bereits einiges mitgemacht. Im Rahmen seiner Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“, stellte der WDR das traurige Schicksal von Mischlingshündin Catriona vor.

Im Mai wurde der Hund im Tierheim Paderborn abgegeben und das offenbar nur, weil ihr Wesen und ihre Persönlichkeit wohl überhaupt nicht dem entsprachen, was sich ihr früherer Besitzer von Catriona gewünscht hatte.

Hund: Mischling Catriona war zu „gechillt“ für den Job als Wachhund

„Catriona hat bestimmt irgendwo Kangal-Gene“, schreiben die Verantwortlichen der WDR-Sendung auf Facebook. „Aber den Beschützerinstinkt hat sie nicht geerbt.“ Ihr ursprünglicher Besitzer in Spanien wollte Catriona als Wachhund halten. Doch ein derart hartes Berufsfeld passt so gar nicht zu der sanftmütigen Catriona.

Die Vierbeinerin büxte aus und wurde später völlig abgemagert im Umland von Madrid gefunden, wie das Paderborner Tierheim mitteilt. Der Besitzer wollte die Hündin aber nicht mehr zurückhaben. Jetzt sucht Catriona ein neues Zuhause, das ihren Charakterzügen deutlich besser entspricht. „Sie ist einfach immer nur ganz ruhig und gelassen“, wird sie im WDR-Beitrag beschrieben. „Streicheleinheiten, Pfötchen geben, essen... sie ist einfach eine ganz gechillte Hundedame.“

Das ist ein Kangal:

Der Kangal (früher: Anatolischer Hirtenhund) ist eine türkische Hunderasse, die vorwiegend als Hirten- oder Wachhund eingesetzt wird

Kangals werden in der Türkei auch gezielt als Diensthunde für Polizei, Zoll oder Militär gezüchtet

Seit dem 6. Juni 1989 ist die Art offiziell anerkannt

In Deutschland brauchen Kangal-Besitzer in Hamburg und in Hessen eine Sondererlaubnis, da die Rasse dort als „vermutlich gefährlicher Hund“ eingestuft wird.

Die beige Hündin hat eine Schulterhöhe von rund 70 Zentimetern, ist kastriert und im Großen und Ganzen gesund. An ihrem Gang sei zwar eine leichte Hüftdysplasie zu erkennen, die allerdings keinerlei Probleme verursache. Und auch, was ihr Verhalten angeht, klingt Catriona wie eine absolute Vorzeigehündin. „Catriona liebt einfach alle Menschen, immer und überall“, heißt es auf Facebook.

Sanftmütige Hündin sucht ein neues Zuhause

Die Vierbeinerin habe bereits ein paar Wochen in einer privaten Pflegestelle bei einer Studentin gelebt, wie das Paderborner Tierheim erklärt. Dort habe sie schon sehr viel gelernt. Catriona ist stubenrein und kennt auch die gängigen Grundkommandos. Möglicherweise sei sie anfangs noch leicht zurückhaltend, nehme aber dennoch jede Streicheleinheit liebend gerne an. Auch an der Leine oder in Gegenwart anderer Hunde soll die ausgeglichene Catriona keinerlei Probleme machen.

Die musklösen Kangals werden in der Türkei bis heute als Hirtenhunde eingesetzt. Foto: imago images / ZUMA Press

Lediglich eine Bitte hat das Tierheim in Bezug auf das zukünftige Zuhause der Mischlingsdame: Aufgrund von Catrionas Größe sollte es möglichst ebenerdig sein. (at)