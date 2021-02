Hund sorgt bei Familie für blutige Befürchtung – doch dann kommt DAS heraus: „Sind komplett in Panik verfallen“

Als eine Familie nach Hause kam und ihren Hund sah, bekam sie den Schock ihres Lebens. Der Hund war voller Blut! Doch später folgte die große Überraschung.

In Nordirland lebt Gemma McAdam mit ihrem Hund Pogo. Der Vierbeiner ist richtig aufgeweckt und ein richtiges Energiebündel. Daran hatte sich die Familie bereits gewöhnt.

Hund: Was ist mit Pogo passiert?

Doch wie das Portal „The Dodo“ berichtet, sorgte Hund Pogo bei seinen Eltern für einen großen Schock. Damit hatten sie nicht gerechnet. Denn als Gemma McAdam eines Abends mit einer Freundin nach Hause kam und ihren Hund sah, blieb ihr fast das Herz stehen.

+++ Hund von Mann gequält – Täter fällt plötzlich tot um! Grausames Verbrechen kommt ans Licht +++

Ihr Hund war komplett mit Blut beschmiert. „Wir sind komplett in Panik verfallen.“ Was war passiert? Wie hatte sich Pogo verletzt? Voller Sorge versuchte die Besitzerin zu rekonstruieren, wie es zu dem Vorfall kam. Denn was auffällig war: Dem Hund ging es offensichtlich gut.

„Wir dachten, dass er sich verletzt hat. Somit bin ich in die Küche gerannt, um etwas Scharfes zu finden, während meine Freundin versuchte, die Verletzung an seinem Körper zu finden.“

Der Hund machte sich an so eine Tube zu schaffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Doch der Hund sprang den beiden fröhlich entgegen und war überglücklich, die beiden zu sehen – so wie es sein sollte.

+++ Hund: Tierheim-Mitarbeiterin bekommt Anruf von einer Frau, dann macht sie eine grausame Entdeckung +++

Das kam den beiden Frauen seltsam vor. Verletzt hatte sich das Tier anscheinend nicht. Also machten sie sich auf die Suche nach der Ursache für die roten Flecken. Und sie wurden fündig: In Pogos Bettchen lag eine angekaute Tube roter Haartönung!

----------

Die Top 10 der beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Französische Bulldogge

Labrador

Australian Shepherd

Golden Retriever

Chihuahua

Border Collie

Labradoodle

Rottweiler

Beagle

Mops

----------

Den ersten Schock hatte die Familie überstanden. Dennoch hatten sie Angst, dass sich der Hund vergiftet haben könnte. Also ging es für Pogo zum Tierarzt. Er konnte der Besitzerin versichern: Pogo ging es gut.

Hund: Drei Monate später

Vor Erleichterung mussten die beiden Frauen lachen. Am Abend ging es für den kleinen Randalierer in die heiße Badewanne. Dem Hund machte das Bad großen Spaß, doch die Farbe ging nicht aus dem Fell raus, berichtet „The Dodo“.

-------------------

Mehr Themen zum Hund:

Hund: Dein Vierbeiner will einfach nicht hören? Probier' es mal mit DIESEM Zauberwort

Hund wird an der Straße angekettet gefunden – was danach passiert, macht traurig: „Was zum Teufel?“

Hund: Besitzer bemerkt beim Gassigehen etwas Gefährliches – dann zählt jede Sekunde

-------------------

Auf Instagram verkündete Gemma McAdam, dass es ganze drei Monate dauerte, bis Hund Pogo keine rote Farbe mehr im Fell hatte. „Es verursachte eine Menge komischer Blicke am Strand und bei Spaziergängen“, schrieb sie. (ldi)

+++ Hund sitzt verschreckt in der Ecke – als sich ein Kleinkind nähert, passiert Unglaubliches: „Bringt mich zum Weinen“ +++

Ebenfalls interessant: Eine Familie nimmt einen Streuner auf. Als der Hund plötzlich ausrastet, kommt es zur Tragödie. Hier liest du mehr <<< (ldi)