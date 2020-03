Hund: So einen Vierbeiner hast du noch nie gesehen – er sieht aus wie...

Dieser Hund ist wirklich einzigartig!

Deshalb ist der kleine Vierbeiner auch längst ein Internetstar geworden. Das Netz liebt ihn.

Hund hat einzigartige Eigenschaft

Die kleine Rae ist ein Hund, wie du sicherlich noch nie gesehen hast. Der Golden Retriever hat nämlich nur ein Ohr. Bei ihrer Geburt habe es einen merkwürdigen Unfall gegeben, wodurch sie ihr linkes Ohr verlor. Darüber berichtet "Good Morning America"

Rae wurde in einer Tierklinik notoperiert und anschließend versorgt. Brianna A., eine Mitarbeiterin der Tierklinik, verliebte sich sofort in die kleine Hündin und nahm sie auf. Die Frau erzählt: „In dem Moment, als ich sie sah, wusste ich, dass ich sie großziehen und für sie da sein möchte. Obwohl ich wusste, dass der Weg zur Genesung nicht immer leicht sein würde.“

Das Netz ist verrückt nach ihr

Und mittlerweile ist Rae putzemunter. Ihr rechtes Ohr wanderte nach der Verletzung nach oben auf die Mitte ihres Kopfes und macht Frauchen verrückt. Die nun drei Monate alte Hündin sieht nämlich aus wie ein Einhorn. Also beschloss Brianna ein Video ihrer kleinen Hündin bei TikTok zu veröffentlichen. Und so begeisterte Rae mit ihrem niedlichen Aussehen direkt das Netz und wurde immer bekannter.

Brianna gründete schließlich die Instagram-Seite „goldenunicornrae“, auf der sie Fotos und Videoclips der Hündin veröffentlicht. Die Seite hat (Stand 13.03., 19.50 Uhr) 46.500 Abonnenten.

Kommentare einiger Fans sehen so aus:

„Sie ist einfach das Kostbarste, was ich je gesehen habe.“

„Der süßeste Hund der Welt.“

„So gutaussehend und so froh, dass ihn jemand liebt und sich um ihn kümmert.“

„Hör auf mit der Niedlichkeit.“

Eine Nutzerin fragt: „Kann sie hören?“ Das bejaht Brianna gerne. Den Namen „goldenunicornrae“ hat sie sich übrigens wohl nicht nur wegen der goldenen Fellfarbe einfallen lassen, sondern auch weil Jeder in der Tierklinik sie „unicorn“ also „Einhorn“ nannte, so Good Morning America. Und „Rae“ rückwärts gelesen bedeutet „Ear“ also im Englischen „Ohr“.

Wir dürfen also gespannt sein, welche niedlichen Aufnahmen Rae uns zukünftig noch bieten wird. (nk)