Hund: Schock für Besitzer – Ärztin lehnt deswegen Welpen-Notfallbehandlung ab

Schaumburg. Wenn der eigene Hund in Not ist, kennen viele Besitzer keine Zurückhaltung mehr. Schließlich gehört der Vierbeiner nicht in wenigen Fällen fast schon zur Familie.

Umso erschrockener war ein Hundehalter aus Schaumburg. Maciej Maka wurde bei einem Tierarzt in der Notfallbehandlung abgewiesen. Der Grund: Der 51-Jährige trug keinen Mundschutz. Doch für seinen Hund wurde die Zeit langsam knapp. Über den Fall berichtete die „Bild“.

Hund: Wespenstich bringt Welpe in Lebensgefahr

Wie das Blatt berichtet, sei die erst sieben Wochen alte Malinois-Mischlingshündin zuvor von einer Wespe in die Lefze gestochen worden. Daraufhin sei die Schnauze der kleinen Hündin angeschwollen und sie habe nur schwer Luft bekommen. Eine lebensbedrohliche Situation.

Ein junger Malinois-Mischling sollte beim Tierarzt nicht behandelt werden, weil sein Herrchen keine Maske trug. (Symbolbild) Foto: imago images / STAR-MEDIA

Dabei will man natürlich auch gerade bei jungen Tieren keinen Fehler machen. Unverzüglich hatte sich ihr Herrchen in den Wagen gesetzt und war zum Tierarzt gefahren. Doch dort wollte man den Fall nicht behandeln.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hundebesitzer an Praxis abgelehnt

Nicht etwa, weil kein Bedarf bestanden hätte oder die Praxis Angst hatte, Maka könnte die Rechnung prellen – nein, es hatte einen ganz anderen Grund. Der 51-Jährige war ohne Maske in der Praxis vorstellig geworden. Die Tiermedizinerin weigerte sich aufgrund der Infektionsgefahr, den Hund zu versorgen.

Dabei ist Maka sogar vom Tragen der Maske mittels Attest befreit. Auch sein siebenjähriger Sohn habe den Hund nicht abgeben dürfen. Erst bei einem zweiten Tierarzt sei der Welpe schließlich behandelt worden.

Der Hundebesitzer will nun gegen die unterlassene Behandlung vorgehen. Dazu habe er bereits einen Anwalt kontaktiert. Der äußerte sich gegenüber der „Bild“: „Unverständlich, denn die Ärztin hätte den Notfall trotz der Corona-Auflagen aus meiner Sicht problemlos behandeln können. Wir haben der Tierärztekammer Niedersachsen den Fall vorgelegt.“ (dav)