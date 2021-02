Hund sieht Schneemann: Dann dreht das Tier völlig durch

Ein Hund ist der wohl mit Abstand treuste und aufmunternste Begleiter des Menschen. Die süßen Vierbeiner können uns mit den kleinsten Dingen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Nicht selten stellen wir uns auch die berechtigte Frage: Was zum Teufel geht bei meinem Hund gerade im Kopf ab?

Das denkt sich wohl auch dieser Hundebesitzer als er mit seinem Hund einen Schneespaziergang macht. Denn als der Vierbeiner einen Schneemann sieht, gerät er plötzlich außer Rand und Band.

Hund: Youtube-Video zeigt skurrile Szene – Gib mir jetzt das Stöckchen!

Es ist kein Geheimnis, dass der Hund den Menschen rundum vergöttert. Dabei können wir die Vierbeiner mit den simpelsten Dingen belustigen. Ein Stöckchen werfen reicht da schon völlig aus, um für den Hund der King zu sein.

Doch die Sympathie kann auch ganz schnell wieder flöten gehen – Sobald das Stöckchen nicht mehr rausgerückt wird, hört der Spaß auf!

So hat der Hund den Schneemann, beim Spaziergang mit seinem Herrchen, wohl schon aus weiter Ferne als potentiellen Spielgefährten gesichtet.

Aber hey – was soll das denn? Plötzlich ist der Schneemann dem Hund so gar nicht mehr sympathisch!

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Der Schneemann, dessen Arm aus einem Holzzweig besteht, will seinen Arm doch tatsächlich für sich selbst behalten, anstatt ihn für den Hund zu werfen.

Das will der Vierbeiner nicht auf sich sitzen lassen! Hysterisch springt der kleine Hund an dem Schneemann hoch und will ihm den Zweig entreißen. Doch damit hat der Hund seine eigenen Kräfte ordentlich überschätzt.

Das Herrchen traut seinen Augen kaum und kann sich vor Lachen nicht mehr halten. Fasziniert von seinem kleinen Begleiter, filmt der die skurrile Szene.

Der spielfreudige Hund ist nicht stark genug, um das Stöckchen mit seiner Schnauze aus dem Schneemann zu ziehen. Stattdessen beißt er sich am Holzzweig fest und bleibt rund einen halben Meter über dem Boden am Schneemann hängen.

Dabei wippt er hektisch rauf und runter und versucht dem Schneemann weiterhin verzweifelt seinen Arm zu entreißen. – Leider ohne jeglichen Erfolg.

Über den Kanal „Dogtooth Media“, kann das lustige Spektakel nun angesehen werden und sorgt für in nur wenigen Sekunden für unglaublich gute Laune. (mkx)