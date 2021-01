Hund: Schlimme Bluttat! Nachbar geht mit Machete auf Vierbeiner los: „Kranke Bastarde“

Das verschlägt einem wirklich die Sprache! Was dieser Hund erleben musste, ist einfach grausam. Ein Nachbar ging mit einer Machete auf den Hund los und verletzte ihn lebensgefährlich.

Achtung: Wenn du sehr empfindlich bist, solltest du vielleicht besser nicht weiterlesen. Denn was diesem Hund passierte, ist nichts für schwache Nerven.

Hund Parker musste operiert werden

Wie der Sender CTV News berichtet, wurde die Tierrettungsorganisation „Saving Grace Animal Society“ in Alberta in Kanada zu einem schlimmen Vorfall gerufen.

Die freiwilligen Helfer kämpften um das Überleben von Hund Parker. (Archivbild) Foto: imago images / agefotostock

Die Helfer fuhren nach Saskatchewan um Hund Parker abzuholen. Vor Ort fanden sie ein Blutbad vor. „Als wir ihn ansahen, sahen wir überall Platzwunden und Blut“, sagte Erin Deems, Geschäftsführerin bei Saving Grace Animal Society.

Was war passiert? „Wir haben gehört, dass es einen Hundekampf gab, und Parkers Nachbar kam zurück, um seinen Frust an Parker auszulassen“, so Deems. Der Mann soll dann zu seiner Machete gegriffen und den Hund damit erheblich verletzt haben. Der andere Hund gehörte dem Mann.

Hund Parker wurde anschließend in die Notaufnahme nach Red Deer gebracht und operiert. Mit ganzen 100 Stichen wurde er genäht.

Die Polizei untersucht den Macheten-Angriff, es wurde aber bisher keine Anklage erhoben. „Leider gibt es nicht viele Fälle von Tierquälerei, in denen Anklage erhoben wird“, sagte Deems.

Hund: Polizei untersucht Vorfall

Die Tierliebhaberin erklärt: „Sie haben uns versprochen, dass sie eine vollständige Untersuchung durchführen und waren sich nicht sicher, ob es zu einer Anklage kommen würde, aber sie waren zuversichtlich.“

Dieser schreckliche Vorfall ist für die Tierretter leider Alltag. Täglich nimmt die Organisation etwa zehn Tiere auf. Viele wurden vernachlässigt oder missbraucht. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir solche schrecklichen Situationen sehen“, so Deems.

„Ich wünschte, ich würde immer weniger Fälle von Vernachlässigung oder Grausamkeit sehen, aber leider ist es einfach so, wie sich unsere Welt entwickelt.“

Auf Facebook postet die Organisation Fotos von Hund Parker und berichtet über diesen schrecklichen Vorfall. Die Nutzer sind schockiert.

Hier einige Kommentare:

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ihr wundervollen Menschen das jeden Tag macht! Es ärgert mich bis in die Seele, dass kranke Bastarde so etwas wunderbaren Seelen wie diesem schönen Baby antun!“

„Gott sagt uns, dass wir anderen vergeben sollen. Aber ich kann keine Vergebung für das Böse empfinden, das diesem Baby das angetan hat. Es tut mir sehr weh, das zu sehen.“

„Mein Herz ist gebrochen und voll zugleich. Sein kleines Gesicht ist so süß, ich möchte ihn einfach nur lieben.“

„Es ist so wundervoll zu sehen, wie er zusammengenäht wurde, armes Hündchen.“

„Ich weiß buchstäblich nicht, wie ihr das macht, was ihr macht, ohne dass ihr in Tränen ausbrecht. Worte können nicht ausdrücken, wie wütend mich das macht, dass Menschen so etwas tun können.“

Hund Parker auf dem Weg der Besserung

Hund Parker geht es mittlerweile besser. Bis alle Wunden abgeheilt sind, wird es aber auch eine Zeit dauern. „Er ist größtenteils schmerzfrei. Er passt sich gut an seine neue Umgebung an. Es geht ihm besser, als wir uns erhoffen können“, so Deems.

Die Organisation will laut CTV News nun Geld sammeln, um eine eigene Tierklinik direkt neben dem Heim aufzubauen. So kann sie anderen Tieren, die ebenso Grausames wie Hund Parker erlebt haben, schneller helfen. (ldi)

