Hund: Vater-Sohn-Duo geht mit Axt auf Tier los – wenig später landen beide im Krankenhaus

Heftiger Vorfall in Lauenburg (Schleswig-Holstein)! Dort eskalierte eine eigentlich harmlose Gassi-Runde mit dem Hund völlig. Sogar eine Axt kam zum Einsatz.

Ein Mann (22) war am Donnerstagabend (10. August) mit seinem Hund unterwegs – und was dann passierte, gibt einige Rätsel auf: Er traf dabei auf einen älteren Herrn. Der soll plötzlich auf den Hund losgegangen sein, attackierte ihn mit einem Gegenstand.

+++Martin Rütter mit tragischem Aufruf – Fans von Hunde-Schicksal tiefberührt „Mir bricht das Herz“+++

Hund beißt Mann in den Arm

Wie RTL berichtet, entfernte sich der Mann schließlich und kam mit seinem 19-jährigen Sohn zurück – inklusive Axt! Ob der 22-Jährige seinen American Staffordshire Terrier ableinte oder ob der Vierbeiner sich selbst losriss, ist unklar. Was allerdings klar ist: Der Hund ging auf die Angreifer los. Er biss sich in dem Arm des Vaters fest. Auch sein Sohn wurde verletzt. Beiden mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie werden auch jetzt noch dort behandelt, laut der Polizei.

+++Bürgergeld: Muss Jobcenter einen Hund bezahlen? Gericht fällt Urteil!+++

Ob sich die drei Kontrahenten kannten und ob bei dem Vorfall vielleicht auch Alkohol im Spiel war, hat die Polizei noch nicht abschließend geklärt. Blutproben wurden entnommen. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt – und zwar gegen alle drei Beteiligten, wie RTL berichtet.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wie geht es mit dem Hund weiter?

Wie es allerdings mit dem Hund weitergeht, ist noch völlig offen. Vielleicht wollte er auch einfach nur sein Herrchen und sich selbst beschützen und biss deswegen zu.

Auch diese Geschichte ist erschütternd: Am Kreuzberger Erkelenzdamm in Berlin soll es zu einem Streit zwischen einer 52-jährigen Hunde-Halterin und einem 40-jährigen Mann gekommen sein. Plötzlich soll der Vierbeiner der Frau sich losgerissen und zugeschnappt haben. Was dann weiterhin geschah, liest du hier.