Hund schläft bei Besitzer im Bett – kurz danach hat er eine tödliche Krankheit

Hund: In den USA hatte ein Hund plötzlich eine tödliche Krankheit, nachdem er mit seinem Besitzer im Bett geschlafen hatte. (Symbolbild)

In den USA ist es zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen.

Ein Hund hatte im Bett seines Besitzers geschlafen, nur kurze Zeit später bekam das Tier eine tödliche Krankheit.

Hund schläft im Bett seines Besitzers, dann ist er todkrank

Aber von vorne: Eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und zwei Kindern, lebt im US-Bundesstaat North Carolina und nimmt ihren Hund Winston üblicherweise zum Schlafen mit ins Bett. Eines Tages wachte die Familie jedoch auf, dem Mops ging es gar nicht gut. es stellte sich heraus: Der Hund litt an einer tödlichen Krankheit. Er infizierte sich mit dem Coronavirus. Darüber berichtet der amerikanische Sender „Wral“.

Die ganze Familie, bis auf die Tochter Sydney, waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dass sich allerdings auch ihr Hund mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist geradezu unglaublich. Zumal die Familie noch einen zweiten Hund, eine Katze sowie Eidechse hat. Doch lediglich der Test des Mops ergab ein positives Ergebnis auf das Coronavirus.

Der Hund habe leichte Symptome gehabt, wie die Mutter Heather erklärt. „Möpse sind insofern etwas ungewöhnlich, als dass sie auf sehr seltsame Weise husten und niesen. Es scheint also fast so, als würde er würgen, und es gab einen Tag, an dem er sein Frühstück nicht essen wollte“, berichtet sie.

Erkrankung war offenbar vorherzusehen

Der Sohn Ben zeigte sich wenig verwundert über die Erkrankung des Hundes. Schließlich lecke der Mops die Teller der Familie ab und schlafe mit Heather in einem Bett. Zudem halte die Familie ihr Gesicht in das des kleinen Vierbeiners. „Also macht es Sinn, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat“, sagt Ben weiter.

Damit ist Winston der erste bekannte Hund in den USA, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der Mops soll aber nur wenige Tage krank gewesen sein. Mittlerweile soll es im schon wieder besser gehen, wie Wral schreibt. (nk)