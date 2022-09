Hund: Lieferant will Essen bringen – als er aus dem Auszug steigt, wird es sehr schmerzhaft

Brutaler Angriff von einem Hund! Ein Lieferant schreit danach vor Schmerzen.

Ein Halter hatte in Mumbai (Indien) seinen Hund nicht richtig unter Kontrolle. Das Tier biss einen Mann, der gerade aus dem Aufzug steigen wollte. Bei diesen schrecklichen Aufnahmen fühlt nicht nur jeder Mann mit.

Hund beißt Lieferant in den Schritt

Derzeit geht ein Video in den sozialen Medien viral, dass eine Horror-Attacke eines Hundes zeigt. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Essens-Lieferant aus dem Aufzug aussteigen will. Weil ihm ein aggressiver Schäferhund entgegenkommt als sich die Türen öffnen, schreckt er zunächst zurück.

Der Halter zieht den Hund an der Leine zurück, beide sind kurzzeitig nicht mehr zu sehen. Danach wiegt sich der Lieferant in Sicherheit und wagt den Schritt aus dem Aufzug. Doch in dem Moment stürmt der große Vierbeiner auf den Mann zu und beißt ihn in seine Weichteile.

Hose voller Blut – Mann packt sich voller Schmerzen ans Gemächt

Der Besitzer reagiert nicht schnell genug und der Schaden ist angerichtet. Später wird der Lieferant noch gezeigt, wie er sich schmerzverzehrt an sein Geschlechtsteil packt – die Hose im Schritt ist voller Blut.

Wie „tribuneindia.com“ berichtet, soll sich der Vorfall am 29. August im Indiabulls Greens Marigold CHS in Panvel ereignet haben. Der Mann befinde sich laut dem Bericht derzeit in einem privaten Krankenhaus in Mumbai zur Behandlung.