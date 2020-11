Hund schaut jeden Abend in Gully – plötzlich wird allen klar, worauf er wartet

Ein Hund hat mehrere Tage jeden Abend in einen Gully gestarrt – scheinbar grundlos. Herausgekommen oder hineingegangen ist nichts, aber dennoch waren die Menschen verunsichert und riefen die Feuerwehr.

So ist es in der Innenstadt von Izmet in der Türkei passiert. Der Hund habe jeden Abend in einen bestimmten Gully gestarrt und sich auch nicht wegbewegen lassen, berichtet die Deutsch-Türkische Zeitung Hurriyet.

Hund starrt jeden Tag in einen Gully und keiner weiß warum

Als die Menschen es kaum noch ertragen haben, riefen sie die Feuerwehr. Diese suchte das Innere des Gullys ab - die Suche blieb allerdings erfolgslos.

Es habe keinerlei Hinweise darauf gegeben, wieso der Schäferhund in diesen Gully hineingestarrt und auf etwas gewartet hat.

Bis mehrere Ladenbesitzer die mögliche Lösung parat hatten, berichtet Hurriyet.

Hund habe eine Ratte gejagt und warte nun auf andere Nager

Sie hätten einige Tage zuvor gesehen, wie der Hund eine Ratte gejagt habe, die wegen des starken Regens aus dem Gully gekrochen war.

Der Schäferhund sitzt den ganzen Tag vor dem Gully. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Deswegen vermuteten sie nun, dass der Hund auf weitere Mäuse oder Ratten wartet, um diese zu jagen.

Rätsel vermutlich gelöst – und der Hund wartet immer noch. (fb)