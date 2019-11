Hund: Rückruf wegen Gefahr! Vorsicht, wenn du HIER Futter für dein Tier gekauft hast

Achtung, Gefahr für deinen Hund!

Wenn du kürzlich Hundefutter bei Rewe oder dem Baumarkt Toom gekauft hast, solltest du genau drauf schauen: Rewe und Toom (gehört zur Rewe Gruppe) rufen das Futter für den Hund „proCani Pferd pur 400g – Pure Horse“ vom Hersteller B.A.F. Group GmbH zurück.

Betroffen ist das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. November 2020 und der Batch Nummer BAF1300130819.

Hund: Rewe und Toom rufen Futter zurück – Salmonellen-Gefahr!

Der gefährliche Grund: In einer Untersuchung wurden in dem Futter Salmonellen entdeckt. Die Bakterien können Magen-Darmerkrankungen (Salmonellose) verursachen. Wegen des Gesundheitsrisikos sollte das Produkt auf keinen Fall an deinen Hund verfüttert werden.

Rewe und Toom haben sofort reagiert und das Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Hundefutter kann in allen Rewe-Supermärkten ohne Vorlage des Kassenbons.zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Hersteller entschuldigt sich

„Andere Produkte als das „proCani Pferd pur 400g – Pure Horse“ oder mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum sind von dem Rückruf nicht betroffen“, teilt Rewe mit.

Dieses Futter ist betroffen. Foto: B.A.F. Group GmbH

Der Hersteller B.A.F. Group GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Wenn du mehr über die Gefahren wissen möchtest, kannst du dich beim Hersteller unter 09173-79442202 oder per Mail unter info@procani.de melden. (jg)