Hund: Rückruf! Dieses beliebte Futter darfst du deinem Vierbeiner nicht geben

Rückruf von einem beliebten Hunde-Futter!

Du solltest es deinem Hund auf gar keinen Fall geben.

Hund: Beliebtest Hunde-Futter wird zurückgerufen

Für einen Hund ist das Fressen sehr wichtig. Nun ruft ein großer Hunde-Futter-Hersteller in Deutschland einen Teil seines Futters wieder zurück. Bei dem Unternehmen handelt es sich um „Mars Petcare“.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Seine Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

Der Wolf ist seine wilde Stammform

Weltweit leben es etwa 500 Millionen Haushunde Seite an Seite mit den Menschen

Allein in Deutschland gibt es 9 Millionen als Haustiere

---------------

Bereits am 21. Dezember hatte der Konzern einen Rückruf von bestimmtem Hunde-Futter rausgegen. Nun wurde dieser drastisch ausgeweitet.

Hund: „Mars Petcare“ ruft Hunde-Futter teilweise zurück

Bei dem Rückruf geht es um eine begrenzte Anzahl von Pedigree und Chappi Trockenfutter-Produkten. Von Rückruf am 21. Dezember 2020 waren eine Charge von „Pedigree Vital Trockenfutter für kleine Hunde (<10kg) Adult mit Rind“ in der Verpackungsgröße von 1,4kg und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.11.2021 betroffen.

---------------

Weitere Hunde-News:

Hund tollt im Schnee herum: Kurze Zeit später kämpft er um sein Leben

Hund: Frau will ihren vermissten Hund im Tierheim abholen – dann bekommt sie diese Horror-Nachricht

Hund: Frau färbt ihrem Vierbeiner das Fell – danach bemerkt sie ihren fatalen Fehler

---------------

Nun wird der Rückruf um einige Produkte des Unternehmens erweitert. Die folgenden Produkte werden zurückgerufen:

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 15kg Trockenfutter, EAN-Code: 4008429086410, Mindesthaltbbarkeitsdatum: 09.02.2022

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 3 kg Trockenfutter, EAN-Code: 4008429086328, Mindesthaltbbarkeitsdatum: 06.02.2022 / 15.02.2022 / 16.02.2022

Chappi Vollkost Brocken mit Rind und Vollkorngetreide, 10 kg Trockenfutter, EAN-Code: 4008429057755, Mindesthaltbbarkeitsdatum: 17.05.2022 / 20.05.2022

Chappi Vollkost Brocken mit Huhn und Vollkorngetreide, 10 kg Trockenfutter, EAN-Code: 4008429057762, Mindesthaltbbarkeitsdatum: 16.05.2022 / 17.05.2022

Grund für den Rückruf sei, dass die Produkte den Qualitäts- und Sicherheitsstandards des Unternehmens nicht genüge sowie zu hohe Mengen an Vitamin D enthalten würden. Das kann den Hunden schaden, wenn sie es über mehrere Wochen verzehren. Falls ein Tier nach der Verfütterung der Produkte Krankheitssymptome wie übermäßiges Trinken und Urinieren zeigt, wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen.

Hund: DAS kannst du mit dem zurückgerufenen Hunde-Futter machen

„Wir bitten Verbraucherinnen und Verbraucher, die die betroffenen Produkte mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, diese ab sofort nicht mehr an ihr Haustier zu verfüttern und sich für weitere Informationen an den Mars Kundenservice zu wenden“, heißt es in der Mitteilung von „Mars Petcare“.

Hund: Einige Produkte werden zurückgerufen. Foto: Mars Petcare

Es werde daran gearbeitet, die betroffenen Produkte aus den Regalen zu entfernen. (gb)