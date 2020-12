Hund rettet 10-Jährigen vor Wolf-Attacke – was dann passiert, ist zutiefst traurig

Hol am besten schon einmal die Taschentücher raus. Wenn du liest, was dieser Hund gemacht hat, wirst du einfach traurig.

Was ist passiert? Ein 10-jähriger Junge namens Yemelyan spielte mit seinen Geschwistern in der nördlichen russischen Republik Komi Verstecken. Immer in der Nähe: Hund Jessie, ein Jack Russell Terrier.

Hund beschützt Jungen vor Wolf

Der Junge versteckte sich in einem Haufen Schnee, ohne zu ahnen, dass ein Wolf aus dem nahen Wald aufgetaucht war, berichtet „Mirror“. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie das Tier den Jungen beobachtet, sich ihm nähert und auf einen Angriff vorbereitet.

Hund Jessie wurde tragischen Helden. (Archivbild) Foto: imago images / Westend61

Plötzlich schießt Hund Jessie auf den Wolf zu. Er erkannte die Gefahr für Yemelyan. Der Terrier forderte den Wolf heraus, damit sich der Junge in Sicherheit bringen kann.

Der Hund schrie auf und alarmierte damit Yemelyan, der sofort wegrannte und seinen Eltern von dem Wolf berichtete.

Yemelyans Vater Ruslan rief seine Freunde, darunter auch örtliche Jäger, herbei und eilte nach draußen. „Ich rief meine Freunde an und sie kamen schnell und folgten der Spur des Wolfes“, sagte er.

Der Wolf ließ den Hund – der in seinem Maul festsaß – fallen und floh in den Wald. Hund Jessie überlebte schwer verwundet und einer Blutlache liegend die Wolf-Attacke.

„Wir brachten ihn in die Tierklinik, die etwa 200 Kilometer entfernt ist, aber sie sagten, sie könnten nichts tun und spritzten nur ein Schmerzmittel“, erklärte Ruslan. Sie fuhren weiter nach Syktyvkar, um dort Hilfe zu bekommen.

Hund Jessie stirbt auf dem Weg zur Klinik

Doch leider verstarb der kleine Hund auf dem Weg dorthin in den Armen von Yemelyans Mutter Marina.

Jäger haben laut „Mirror“ nun die Erlaubnis erhalten, den Wolf zu töten. Ruslan sagte, dass vor kurzem Wölfe Hunde im Dorf angegriffen hatten, aber die Einheimischen fürchten nun, dass auch Kinder durch die Raubtiere in Gefahr sind.

Die Familie wird Hund Jessie wohl niemals vergessen. Der Vierbeiner opferte sich, um das Leben des kleinen Jungen zu retten. Der kleine Hund starb als großer Held. (ldi)