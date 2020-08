Hund reißt sich beim Gassi gehen los – um ausgerechnet HIER hinzulaufen

Das Horrorszenario schlechthin für viele Tierhalter: Der Hund reißt sich von der Leine, rennt urplötzlich davon und ist spurlos verschwunden.

Genau das ist jetzt einer Frau und ihrem tierischen Begleiter im Gewusel einer thailändischen Stadt südlich von Bangkok passiert. Doch sie und ihr Vierbeiner hatten Glück im Unglück – denn der Hund hat Zuflucht an einem ganz speziellen Ort gesucht.

Hund reißt sich bei der Gassi-Runde von der Leine – unglaublich, wo er dann auftaucht

Die Hoffnung, ihr Tier jemals wiederzusehen, hatte die Frau schon fast begraben. In dem Gewirr aus Straßen und Autos in der pulsierenden Stadt gleicht die Suche nach dem munteren Hund eher der nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen.

Ganz allein suchte der kleine Hund nach dem richtigen Weg... Foto: imago images / STAR-MEDIA

Doch sie hatte die Rechnung ohne ihren geliebten Vierbeiner gemacht. Der ist ein ziemlich helles Köpfchen – das hat er an diesem Tag mehr als bewiesen.

Hund findet den Weg zu diesem Ort

Anstatt sich in den kurvigen Straßen zu verirren, findet er ganz allein auf den Weg zu seinem Tierarzt! In den vergangenen Monaten hatte der Welpe dort einige Impfungen über sich ergehen lassen müssen. Anscheinend erinnerungswürdige Erlebnisse für das Tier, sodass er sich den Weg dorthin bestens eingeprägt hatte.

Bellend läuft er dort nach seinem plötzlichen Verschwinden vor der Glastür hin und her. Als die Mitarbeiter den Hund endlich bemerken, wedelt er fröhlich mit dem Schwanz und stellt sich sogar auf die Hinterbeine, um mit dem Kratzen an der Scheibe die Dringlichkeit seines Besuchs deutlich zu machen.

Assistentin vereint Hund und Frauchen

Zum Glück erkennt eine Assistentin den niedlichen Welpen von seinen früheren Besuchen tatsächlich wieder und lässt ihn herein. Einige liebevolle Streicheleinheiten später ruft sie sein Frauchen an, die ihren Hund überglücklich wieder in die Arme schließt.

So geht der aufregende Ausflug für den kleinen Welpen zu Ende. Im Sinne seines erleichterten Frauchens war es hoffentlich der letzte so ganz allein in der großen Stadt! (vh)