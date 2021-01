Hund wird bei Polizeieinsatz angeschossen – jetzt ist er ein Internetstar

Hund Arlo ist ein wahrer Held! Der Polizeihund aus Thurston County (Washington, USA) ist bei einer wilden Verfolgungsjagd von einer Kugel getroffen worden.

Nach dem lebensgefährlichen Angriff musste der Hund mehrere OPs durchstehen. Doch er hat überlebt – und wird jetzt im Internet als Held verehrt!

Hund bei Verfolgungsjagd angeschossen – Arlo kämpft ums Überleben

Doch von Anfang an: Der Schäferhund hatte dabei helfen sollen, einen flüchtigen 25-jährigen Mann zu stellen. Bei seinem Fluchtversuch verwickelte die Polizisten in einen Schusswechsel, bei dem nicht nur er selbst, sondern auch Arlo verwundet wurde.

Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert – genauso wie Arlo. Der Vierbeiner kämpfte in der Tierklinik mit letzter Kraft ums Überleben.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben über 9 Millionen als Haustiere

Die Ärzte bemerkten, dass die zwei Kugeln in Arlos Schulter und in seinem rechten Hinterbein ziemlich nahe an der Wirbelsäule steckten – ein riskanter Eingriff. Sie überwiesen den Hund daher an ein Krankenhaus mit Neurochirurgen.

Hund Arlo ist ein festes Mitglied des Polizeiteams. Foto: imago images / agefotostock

Ihm gelang es zum Glück, die Kugeln zu entfernen. Damit war Arlos Leben gerettet!

Der Vierbeiner erholt sich seit dem Stück für Stück von den Strapazen. Am Montag hat er einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg erreicht: Er durfte das Krankenhaus verlassen.

Zwar noch immer geschwächt, aber fröhlich über die gewohnte Begleitung seines Hundeführers, humpelte der Vierbeiner zu dessen Auto. Endlich nach Hause!

Nicht nur sein Herrchen freut sich über die Rückkehr seines treuen Begleiters, sondern Tausende Hundefreunde auf der ganzen Welt. Sie überschütten Arlo nicht nur mit Geschenken, sondern auch mit unzähligen Genesungswünschen in den sozialen Medien.

Zum Glück ist Arlos Polizeihundestation bei Facebook aktiv und hält seine Fans dort regelmäßig auf dem Laufenden. Sein Herrchen zeigt Arlos Fortschritt regelmäßig bei Instragram – mit durchschlagendem Erfolg: Dem Duo folgen dort schon über 81.000 Fans.

Der Hund hat anscheinend echtes Influencer-Potential! (vh)