Hund rettet Frau mit Gebell – sein Herrchen hätte sonst nichts bemerkt

Glück im Unglück für eine Frau in Frankfurt!

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag mit seinem Hund spazieren gegangen, als sein Vierbeiner plötzlich zum Lebensretter wurde. Sein Herrchen allein hätte sonst nichts bemerkt.

Hund: Tier rettet Frau mit Gebell

Der 67-Jährige ging mit seinem Hund in der Nähe des alten Flughafens in Bonames in Frankfurt spazieren, als der Vierbeiner plötzlich zu einem nahegelegenen Bachlauf am Fluss Nidda rannte. Der Dobermann fing an zu bellen und brachte sein Herrchen so dazu, zu ihm zu kommen. Das teilte die Polizei in einer Polizeimeldung mit.

Als der Mann schließlich zu seinem Hund ging, entdeckte er plötzlich eine hilflose Frau in dem Bachlauf. Sofort rief der 67-Jährige den Notruf, dann leitete er Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Er zog die völlig entkräftete Frau, welche mit dem gesamten Körper im Wasser lag, an die Uferböschung, um sie so vor dem Ertrinken zu retten.

Als Polizei und Feuerwehr an der Unglücksstelle angekommen waren, führte der Mann die Einsatzkräfte zu der Frau. Gemeinsam gelang es ihnen, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Anschließend versorgten die Einsatzkräfte die desorientierte und stark unterkühlte Frau medizinisch, bevor sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Frau zuvor verschwunden

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei der geretteten Frau um eine 62-Jährige handelt, die aus einem Sozialzentrum verschwunden war.

Die Polizei stellt klar: „Dem unglaublichen Spürsinn des 7-jährigen Rüden sowie dem beherzten Einschreiten seines Herrchens ist es zu verdanken, dass die Frau gerettet werden konnte.“ (nk)