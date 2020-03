Hund: Pizzeria liefert Bestellungen – was Kunden auf den Kartons finden, ist unglaublich

Hunde und Pizza – zwei Dinge, die Menschen glücklich machen. Eine Pizzeria in den USA hat sich jetzt genau diese Kombination zu Nutzen gemacht und ihre Pizza-Kartons mit einer ganz besonderen Botschaft versehen.

Hunde auf Pizza-Kartons gedruckt

Bestellungen der Pizzeria „Just Pizza“ in New York kommen nicht in einem gewöhnlichen weißen Papp-Karton daher. Stattdessen prangern auf der Vorderseite des Kartons verschiedene Hunde, inklusive Name und Alter. Zum Beispiel: „Mein Name ist Hooch und ich bin fünf. Ich wohne im Niagara SPCA. Ich würde gerne mit Dir leben.“

Hintergrund der Aktion ist eine Zusammenarbeit des Tierheims „Niagara SPCA“ mit der Pizzeria: Alle abgebildeten Hunde stehen zur Adoption – so sollen mehr Menschen auf die Tiere aufmerksam gemacht werden.

Die Idee kommt von der SPCA-Veranstaltungskoordinatorin Kimberly LaRussa, die der Pizzeria-Betreiberin Mary Alloy nachts eine SMS schickte: „Hey, was denkst du darüber, Bilder von Hunden auf Pizzaschachteln zu platzieren?“ Das berichtet „CNN“.

Erster Hund schon adoptiert

Alloy war begeistert – und seit Freitag bekommt jeder Pizzeria-Kunde automatisch zu seiner Bestellung ein süßes Hundebild.

Laut Mary Alloy war die Reaktion der Kunden das Beste an der Sache: „Viele Leute möchten eine Pizza bestellen, um das Foto des Tierheimhundes zu bekommen“, der Laden habe mehr Bestellungen als je zuvor.

Nur einen Tag, nachdem die ersten Foto-Kartons rausgingen, wurde bereits der erste Welpe (Larry, sechs Monate alt) adopiert, so „CNN“.

Tierheim und Pizzeria wollen die Aktion so lange weiterführen, bis „jedes Tier im Heim adoptiert wurde“. Außerdem sollen bald auch halterlose Katzen auf den Kartons abgedruckt werden.