Hund: Obdachloser bemerkt Flammen in Tierheim – was er dann macht, rührt zu Tränen

Ein Held für Hund und Katze. Ein obdachloser Mann sieht plötzlich Flammen in einem Tierheim. Er handelt sofort!

Es gibt sie doch, die Helden, die selbstlos sind und sich für Tiere einsetzen. Keith Walker (53) aus Georgia in den USA bringt jede Nacht seinen Hund zu einem Tierheim, ein Pitbull Bravo. Am 18. Dezember wollte er wieder seinen Hund abholen, um mit ihm spazieren zu gehen.

Hund: Besitzer wird zum Schutzengel

In der Küche sieht Keith Flammen. „Ich war verdammt nervös, ich werde nicht lügen. Ich hatte wirklich Angst, dort hineinzugehen, bei all dem Rauch. Aber Gott hat mich dorthin geschickt, um diese Tiere zu retten“, sagte er zu CNN.

Der Mann eilte den Hunden und Katzen zur Hilfe. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

Er zögerte keine Sekunde und ging in das Haus. „Wenn man einen Hund liebt, kann man jeden auf der Welt lieben. Mein Hund ist mein bester Freund, und ohne ihn wäre ich nicht hier, also wusste ich, dass ich all die anderen Hunde retten muss“, sagte er.

Insgesamt sechs Hunde und zehn Katzen rettete Keith aus den Flammen und somit ihr Leben, bei dem er sein eigenes riskierte.

----------

Die Top 10 der beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Französische Bulldogge

Labrador

Australian Shepherd

Golden Retriever

Chihuahua

Border Collie

Labradoodle

Rottweiler

Beagle

Mops

----------

Gracie Hamlin, die Gründerin des W-Underdogs-Tierheim, das auch Jugendliche aus benachteiligten Vierteln unterstützt, bezeichnete den Mann als „Schutzengel“. „Selbst die Feuerwehrleute wollten die Hunde nicht anfassen. Sie riefen die Tierkontrolle, aber Keith war bereits im Gebäude und holte die Katzen und Hunde heraus, bis sie alle in Sicherheit waren.“

Hund: Tiere ziehen um

Auf Facebook postet das Tierheim Fotos von Keith und der verbrannten Küche. Die Menschen sind unglaublich dankbar, dass Keith Hund und Katze schützte. Kommentar: „Es tut mir so leid, dass das passiert ist. Bin dankbar, dass es allen gut geht! Dem Mann, der hineingerannt ist und die Tiere rausgeholt hat, ein herzliches Dankeschön! Ihre selbstlose Tat hat Leben gerettet!“

---------------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund: Vierbeiner läuft ziemlich lustig – der Grund ist aber tieftraurig

Hund: Besitzer kehrte nach Hause zurück – dort bot sich ihm ein grausamer Anblick

Hund: Mann liegt in Kellerschacht – als er DAS hört, wird er nervös und handelt sofort

---------------------

Ursache des Brandes war ein technischer Defekt. Laut CNN ist das Tierheim zum Teil zerstört. Doch es gab bereits Umzugspläne. Die Hunde und Katzen leben nun, früher als geplant, in einem anderen Gebäude in Sicherheit – und das nur wegen Keith, ihr persönlicher Schutzengel. (ldi)

+++ Hund: Mann geht mit Vierbeiner spazieren – dann kommt es zum Heiligabend-Drama +++

Ebenfalls interessant: Eine Familie legt sich einen Hund zu. Kurze Zeit später muss das Bein des Welpen amputiert werden. Hier erfährst du mehr <<<