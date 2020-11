Hund geht spazieren – als ihm plötzlich ein Geruch in die Nase steigt, geht es um Leben und Tod

Kanada. Eigentlich solle es nur eine gemütliche Ski-Langlauf-Runde von Hund Banjo und seinem Herrschen in Saskatoon (Kanada) werden.

Doch unterwegs nahm der Vierbeiner eine Fährte auf. Sein Besitzer traute seinen Augen nicht, als er sah, was sein Hund da erschnüffelt hatte.

Hund in Kanada rettet mit seiner Spürnase ein Leben

Gegenüber dem Onlineportal „thedodo.com“ erzählt der Hundebesitzer die spannende Geschichte, wie Banjo ein Leben rettete. Kerry, so heißt der Mann, kennt seinen Hund ganz genau. Immer wenn Banjo andere Tiere riecht, habe er eine ganz bestimmte Körperhaltung.

So auch an diesem Tag, als die beiden zum Ski-Langlauf in den Wäldern nahe ihrer Heimatstadt Saskatoon in Kanada unterwegs waren und der Hund anschlug.

„Ich dachte es handelt sich um ein Stachelschwein, einen Vogel oder ein Kaninchen.", erzählt der Kanadier „thedodo“. Als Kerry näher an die Stelle heranfuhr, sah er goldenes Fell aus dem Schnee blitzen. Was dann passiert, kommt einem Märchen gleich.

Der Hund, den Banjo dort mit seiner Nase erschnüffelt hatte, musste schon eine Weile an der Stelle ausgeharrt haben und sah dementsprechen durchgefroren aus. Sofort alarmierte der erschrockene Mann die örtlichen Behörden, um die Besitzer des gefunden Vierbeiners ausfindig zu machen.

Er erfuhr, dass der gefundene Hund Louie hieß und einige Tage zuvor im nahe gelegenen Hundepark verschwunden war. Als dann auch noch ein schwerer Schneesturm in der Region wütete, wurde die Suche nach ihm immer schwerer.

Wenig später kam die Besitzerin von Louie, die gerade an einer anderen Stelle mit einem Suchtrupp unterwegs war, an der Fundstelle an und es gab ein herzzerreißendes Wiedersehen.

Dank Banjos toller Nase konnte Louie also gerettet werden. (cm)