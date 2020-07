Hund: Mitarbeiter finden gefesselten Labrador – der Besitzer hinterlässt DIESE traurige Nachricht

Unfassbar, was diesem Hund angetan wurde. Gefesselt an einem Tor, wurde das Tier einfach zurückgelassen. Bei dem Vierbeiner war ein Brief, der erschüttert. Der Hund wurde aus einem unglaublichen Grund ausgesetzt.

Wie der „Mirror“ berichtet, wurde der schwarze Labrador vor einer Hunde-Pension in Kent, USA, angebunden. Der Stadtrat vor Ort rief dazu auf, den Besitzer ausfindig zu machen.

Hund wurde aus absurdem Grund gefesselt

Bei dem Hund, dem körperlich nichts fehlte, fanden sie einen handgeschriebenen Brief. Darauf stand: „Hallo, bitte nehmen Sie mich auf, denn mein Besitzer hat mich nach zehn Jahren ausgesetzt, weil ich nicht gelernt habe, gut zu sein, und so wurde ich hierher zurückgebracht, wo er mich gefunden hat. Danke, dass Sie sich um mich kümmern, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.“

Ein Labrador-Hund kann bis zu 14 Jahre alt werden. Das Tier gibt es in den Farben Schwarz, Schokoladenbraun und Gelb. (Symbolbild) Foto: mago images / Frank Sorge

Unglaublich! Der Besitzer hatte den Hund ausgesetzt, weil der Labrador nicht artig war – und das nach ganzen zehn Jahren.

Die Menschen, die diese Geschichte mitbekommen haben, sind außer sich über dieses Verhalten. Auf Facebook reagieren hunderte Nutzer auf die Fotos.

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Wirklich beunruhigend, aber froh, dass er jetzt in Sicherheit ist. Es werden so viele alte Hunde sogar verkauft.“

„Wie sehr, sehr traurig, zumindest ist er an einem sicheren Ort zurückgelassen worden, in der Hoffnung, dass er einen neuen Ort findet, den er sein Zuhause nennen kann.“

„Armer Hund, Hunde brauchen Training, sie lernen nicht nur, gut zu sein, hoffentlich findet er ein angemessenes Zuhause für seinen Lebensabend.“

„Es klingt so, als wäre der Lehrer derjenige gewesen, der dem Job nicht gewachsen war. Armer alter Junge, Gott sei Dank ist er in Sicherheit.“

„Nicht richtig, ABER viel besser, als ihn einfach einzuschläfern oder ihn im Wald zurückzulassen oder so...“

„Das bricht mir das Herz. Ich denke, die einzige rettende Gnade ist, dass er dort ausgesetzt wurde, wo man wusste, dass man sich um ihn kümmern würde.“

Doch der Besitzer war schnell gefunden. Familienmitglieder hatten Kontakt zum Stadtrat aufgenommen. Der Gemeinderat sagt, „es ist nicht alles so, wie es zunächst schien.“

Die Behörde erklärt, die Familie des Besitzers wisse nicht, dass er Schwierigkeiten habe, sich um den Hund zu kümmern. Sie wollen den Hund nun bei sich aufnehmen.

----------

Die Top 10 der beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Französische Bulldogge

Labrador

Australian Shepherd

Golden Retriever

Chihuahua

Border Collie

Labradoodle

Rottweiler

Beagle

Mops

----------

Nun soll geprüft werden, wie der Hund auf die Familie reagiert und ob er dort eingegliedert werden kann. Regelmäßige Besuche sollen das Wohlergehen des Tieres sichern.

Hund: Stadtrat mit Appell

Ein Sprecher des Stadtrates sagt: „Wenn ein Besitzer Schwierigkeiten mit seinem Hund hat, ist dies nicht der richtige Weg, damit umzugehen. Die Wiedereingliederung ist die letzte Möglichkeit, aber das ist nicht der richtige Weg.“

----------

Mehr zum Thema Hund:

Hund: Forscher mit neuer Formel! SO alt ist dein Hund wirklich in Menschenjahren

Hund: Grabstein von Vierbeiner entfernt – weil er diesen unfassbaren Namen hatte

Hund: Einfach verrückt, was dieser Vierbeiner in einer Bibliothek macht!

----------

Was genau das Problem war, warum der Besitzer mit dem Hund nicht zurechtkam, bleibt ungelöst. Hoffentlich wird der Hund nun geliebt und gut aufgenommen wird. (ldi)

+++ Hund: Achtung! Wenn dein Vierbeiner im Kreis läuft, hat er möglicherweise DAS vor +++

Was einem anderen Hund vor einem Supermarkt passierte, ist einfach unfassbar. Ein Security-Mitarbeiter zückte plötzlich seinen Schirm. Hier liest du mehr <<<