Hund: Menschen entdecken Tiere auf Müllhalde – und trauen ihren Augen nicht

View this post on Instagram

😳 Seine Geschister sind direkt neben ihm gestorben! 😔😢 Machado hatte den denkbar schlechtesten Lebensstart auf Gran Canaria. Und trotzdem ist er ein kleines, glückliches Energiebündel, das jetzt losLEBEN und losLIEBEN will. ❤🐕 👉 Tierschutzverein Bielefeld e.V. #hundeliebe #hund #dog #dogs #dogsofinsta #animal #adoptdontbuy #rescuedog #adoptdogs #animallover #rescueismyfavoritebreed #straydogs #bestfriends #animallover #adoptdontshop #shelter #tierschutz #dogsofig #tierschutzhund #tierheim #hunde #pero #rescuedogs #tieresucheneinzuhause #hundeleben #hundeblick #hundeaufinstagram #dogofig #chien #adoptierenstattkaufen