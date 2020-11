Hund liegt im Maul von Alligator – unglaublich, was sein Besitzer dann macht

Unglaubliche Aktion was ein Mann seinem Hund angetan hat.

Es ist wohl eine der schlimmsten Vorstellungen, die sich Menschen für ihren Hund vorstellen können: Ihr Vierbeiner in der Gewalt eines Tieres, welches ihn töten will. Genau in einer solchen Situation fand sich ein Mann wieder – wie er reagierte, ist echt stark.

Hund: Vierbeiner gerät in lebensbedrohliche Situation

Diese Situation ereignete sich in Florida (USA). Der US-Bundesstaat ist dafür bekannt, dass es dort viele Alligatoren – besonders in den Everglades – gibt. Kein ungefährliches Gebiet für einen kleinen Hund.

---------------

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Davon schien der Vierbeiner aber bisher noch nichts mitbekommen zu haben und geriet so in das Maul eines Alligators. Damit hätte es schon um den Hund gewesen sein können, wenn sein Herrchen nicht beherzt gehandelt hätte.

Hund von Alligator attackiert

Das Geschehen wurde in einem Video festgehalten, welches später auf TikTok gepostet wurde. Zu sehen ist erstmal nur ein älterer Mann, der sehr tief im Wasser steht.

--------------

Weitere Hunde-News:

Hund geklaut: Sechs Jahre später taucht er wieder auf – in 300 Kilometern Entfernung

Hund geht spazieren – als ihm plötzlich ein Geruch in die Nase steigt, geht es um Leben und Tod

Hund schaut jeden Abend in Gully – plötzlich ist der Grund allen klar

---------------

Aus diesem zieht er plötzlich einen Alligator mit einem kleinen Hund im Maul hervor. Mit all seinen Kräften versucht der Mann dem Tier seinen Vierbeiner wieder zu entreißen und ihn vor dem Tod zu retten.

Hund: Mann versucht Vierbeiner aus dem Maul eines Alligators zu retten

Letztendlich schafft der Mann es, das Maul des kleinen Alligators so weit zu öffnen, dass der winselnde Hund sich befreien kann. In einem Weiteren Video erklärt der Besitzer, dass es dem erst wenige Monate alten Hund soweit gut geht. Er meide nun aber Gewässer.

Hund: Der Vierbeiner wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Das Video der Rettungsaktion ging auf TikTok viral hat hat mittlerweile mehr als 13 Millionen Aufrufe. Etwa 1,2 Millionen Likes gab es für die mutige Aktion des US-Amerikaners. Am Ende hatten also alle Glück im Unglück. Der Hund weiß jetzt, was sich in den Gewässern in Florida so aufhält und der Besitzer ist dank seiner Aktion ein kleiner Sozial-Media-Star. Auf eine weitere Rettungsaktion dieser Art kann er aber sicherlich gut verzichten. (gb)

>>>Hier kannst du dir das Video auf TikTok sehen