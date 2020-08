Hund: Mann sucht verzweifelt nach seinem Tier – und ist sogar DAZU bereit

Das muss wahre Liebe sein!

Ein Mann sucht verzweifelt nach seinem Hund und ist dafür sogar zu Ungewöhnlichem bereit.

Hund: Mann sucht verzweifelt nach Tier und will DAS tun

Seit mehreren Monaten sucht Eddie C. aus Arizona im Südwesten der USA nach seinem kleinen Hund. Von seinem zwei Jahre alten Chihuahua mit dem Namen Jenny fehlt bislang jede Spur, weshalb sich sein Herrchen jetzt etwas Neues einfallen lassen hat. Darüber schreibt der Blog „Cesarsway“.

Eddie C. bot dem potenziellen Finder Geld an, um sein Tier wiederzufinden. Doch der ausgesetzte Finderlohn brachte ihm den Hund nicht wieder. Deshalb ist der Mann nun sogar dazu bereit, ein Haus mit einem Schlafzimmer, mehreren Nebengebäuden sowie dem gesamten Grundstück an denjenigen abzugeben, der ihm seine kleine Hündin Jenny wiederbringt.

Herrchen hat Suche nach Hund noch nicht aufgegeben

Gegenüber einem Fernsehsender sagte Eddie C.: „Ich bin bereit, das Land, den Wagen und den Betrieb kostenlos und klar abzugeben, ohne, dass Fragen gestellt werden.“

Für Eddie C. scheint Jenny offensichtlich alles zu bedeuten, wie aus Cesarsway hervorgeht. Es bleibt damit nur die Daumen zu drücken, dass er seine Hündin bald wiederbekommt. (nk)