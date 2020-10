Hund: Mann streichelt niedliches Tier – mit den dramatischen Folgen rechnet er nicht

Riesenschock für einen Mann aus Japan! Eigentlich wollte er nur einen Hund streicheln – doch das wurde ihm zum Verhängnis.

Der Mann hatte den „Ichishima Tei“-Park in der japanischen Präfektur Niigata an der Westküste des Landes besucht. Wie die japanische Tageszeitung „Yomiuri Shimbun“ berichtete, habe er in der Nähe des Einganges einen vermeintlichen Hund entdeckt. Er näherte sich dem Tier und versuchte, es zu streicheln – dann wurde der Spaziergänger plötzlich von hinten attackiert.

Hund: Japaner begibt sich in große Gefahr

Ein Bär griff den Japaner an! Und das nicht ohne Grund: Bei dem „Hund“ handelte es sich keineswegs um ein Haustier, sondern um ihr kleines Bären-Baby!

Ein Bär griff einen Mann aus Japan an. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Mann bleibt nach Attacke unverletzt

Glücklicherweise ließ die Bärenmutter schnell wieder von dem ahnungslosen Mann ab, zerfetzte nur seine Kleidung. Der Japaner kam unverletzt und mit dem Schrecken davon.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Auch die anderen Parkbesucher konnten sich vor dem wütenden Tier in Sicherheit bringen – die Parkanlage soll nun bis Ende des Monats geschlossen bleiben.

Hund: Mann denkt, ihm stehe ein Welpe gegenüber – und begibt sich in tödliche Gefahr

Ähnliche Szenen hatten sich vor Kurzem auch im US-Bundesstaat Utah abgespielt. Ein Mann war in den Bergen beim Wandern unterwegs und sah einen vermeintlichen Hundewelpen. Als er sich näherte, erkannte er, dass er sich getäuscht hatte – doch da hatte er sich bereits in tödliche Gefahr begeben.

Auch bei diesem Tier handelte es sich nicht um einen Hund, sondern ein Pumababy. Hier die ganze Geschichte>>> (cs mit dpa)