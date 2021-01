Hund: Mann macht erschreckende Beobachtung am Strand – „Seid vorsichtig!“

Mit seinem Hund war ein Mann am Strand unterwegs, als er eine erschreckende Beobachtung machte. Sofort zückte er sein Handy und filmte die Situation.

Am Stand von Perth in Australien machte der Mann mit Hund Bella seinen allmorgendlichen Spaziergang. Direkt am Wasser lief er entlang. Plötzlich erschreckt er sich fast zu Tode.

Hund: Spaziergänger entdeckt Gefahr

Denn er wäre fast auf etwas draufgetreten – das hätte richtig übel enden können. Ein Video seiner Entdeckung postet er auf Facebook und schreibt: „Bin fast auf diesen Kerl getreten, als er sich auf den Weg ins Wasser machte, um ein Bad zu nehmen.“

Der Mann mit dem Hund entdeckte eine giftige Braunschlange. Foto: imago images / Nature Picture Library

Was der Mann mit dem Hund entdeckte? Eine Schlange! Aber nicht irgendeine harmlose. Es war eine sehr giftige Braunschlange. Sie ist eine der tödlichsten Schlangen der Welt. Schon ein Tropfen Gift kann Blutgerinnsel verursachen und innerhalb von Stunden zum Tod führen.

Der Haus-Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Dieses Tier kann sich sehr schnell fortbewegen. Dies sieht man auch in dem Video. Die Schlange schafft es in wenigen Sekunden wieder aus dem Meerwasser heraus.

Der Finder warnt: „Seien Sie vorsichtig, wenn Ihr Hund dort gerne schnüffelt.“ Denn die etwa zwei Meter lange Braunschlange soll am Hunde-Stand zurück zu den Felsen am Rand einer Düne geschlängelt sein.

Tier extrem gefährlich

Braunschlangen ernähren sich von hauptsächlich von Eidechsen und Fröschen. Sie verstecken sich gerne unter Baumstämmen, Felsen oder verlassenen Höhlen.

Wenn das Tier sich bedroht fühlt, richtet es seine Haube hinter dem Kopf auf und beißt sehr schnell zu. Daher wurden Personen schon relativ häufig von dieser Art gebissen – eine Gefahr für Mensch und Hund. (ldi)

