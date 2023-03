Hund: Mann geht mit Vierbeiner Gassi – kurz darauf ist sein Liebling tot

Tragisches Unglück beim Spaziergang! Am Mittwoch, den 22. Februar, war ein Halter mit seinem Hund in Australien spazieren, als er plötzlich von einem wilden Tier angegriffen wurde. Erst biss es ihm ins Bein und dann schnappte es sich seinen Vierbeiner.

Der Mann versuchte noch mit aller Gewalt, seinen Hund aus den Fängen des Wildtiers zur befreien – doch ohne Erfolg. Der Prädator machte sich mit seiner Beute davon.

Hund von Krokodil gefressen

Ein 37-jähriger Mann war vergangenen Mittwoch mit seiner Hündin „Magic Molly“ an einer Bootsrampe in Bloomfield in Queensland spazieren, als plötzlich ein riesiges Krokodil auftauchte. Das Reptil schoss unvermittelt aus dem Wasser des Bloomfield River hervor und biss dem Mann ins Bein. Glücklicherweise konnte er sich aus den Fängen des Riesentiers befreien, doch schnappte es dann nach seiner Hündin.

Verzweifelt versuchte er sie zu retten. Doch das Krokodil hatte den Vierbeiner bereits in den Fluss gezogen. So leicht wollte der Mann seinen Vierbeiner jedoch nicht aufgeben und schlug mehrfach auf das Krokodil ein, bis es schließlich untertauchte. Seine „Magic Molly“ hatte es bereits mit Haut und Haar verschlungen. Das Video dazu kannst du dir hier ansehen. Doch Vorsicht: Das ist nichts für schwache Nerven!

Ranger warnen Bevölkerung

Der Verletzte wurde weniger später in ein Krankenhaus geflogen. Am nächsten Tag fuhren Ranger raus und entdeckten das 4,2 Meter lange Reptil unweit des Unglücksortes und erschossen es. Es hätte ein „inakzeptables Risiko“ dargestellt. Das Tier wurde obduziert und man fand die Überreste des Hundekadavers in seinem Magen.

Der Bloomfield River sei ein natürlicher Lebensraum für Krokodile, wie ein Ranger von Queensland Parks and Wildlife Service berichtete. Darum sollte dieser Fall den Anwohnern eine Lehre sein, sich nicht zu nah ans Wasser zu begeben. Der Vorfall von Ende Februar war bereits der elfte Krokodilangriff in nur zwei Jahren (mit dpa).