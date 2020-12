Hund: Mann geht mit Vierbeiner spazieren – dann kommt es zum Heiligabend-Drama

Drama um ein Hund in Sachsen-Anhalt!

Polizisten haben einen Hund in Burg bei Magdeburg vor dem Ertrinken gerettet. Das Tier sei an Heiligabend kurz vor 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Elbe-Havel-Kanal geraten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Hund: Polizisten retten Vierbeiner aus eiskaltem Kanal

Der 53 Jahre alte Besitzer informierte Polizeibeamte darüber. Die Polizisten kamen hinzu und sprangen anschließend in das eiskalte Wasser. Sie konnten den Vierbeiner retten.

Hunde-Drama in Sachsen-Anhalt. Foto: imago images (Symbolbild)

-------------

Mehr Themen rund um den Hund:

Hund: Besitzer rastet mitten im Flieger aus – Airline zieht die Notbremse

Hund: Vierbeiner läuft ziemlich lustig – der Grund ist aber tieftraurig

Hund: Obdachloser unterhält sich auf der Straße mit einer Frau – plötzlich fehlt von seinem Vierbeiner jede Spur

-------------

Verletzt wurde niemand. (ms/dpa)