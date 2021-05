Hund: Mädchen will Welpen aus Feuer retten – es kostet sie das Leben

Was tun Menschen nicht alles für ihren Hund? Haben sich die kleinen Vierbeiner erst einmal in unser Herz geschlichen, würden wir einfach alles für sie tun.

Sarasota, Florida (USA): Um ihre Hunde zu retten, lief ein 11-jähriges Mädchen zurück in ihr Haus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Für ein Mädchen aus Sarasota, Florida (USA) hatte die Liebe zu ihrem Haustier jetzt dramatische Folgen. Um ihre beiden Hunde zu retten, lief sie in ein brennendes Haus – und kam dabei ums Leben.

Hund: Mutige Besitzerin war erst elf Jahre alt

Rilee Beisler lebte mit ihrer Mutter und den beiden Pitbull-Welpen in einem Haus in Sarasota (USA) in einem „Sunn Fun“-Trailerpark. Ihre beiden Pitbull-Welpen bedeuteten der Elfjährigen alles.

Und so kam es auch zu der Tragödie um das kleine Mädchen, das ihre Hunde an die erste und sich selbst an letzte Stelle setzte, wie „WFLA“ berichtet.

Hund: Nachbarn hatten versucht, Rilee aufzuhalten

Als das Haus der Beislers am Mittwochabend Feuer fing, rettete sich Rilee erfolgreich nach draußen. Doch auf der Straße vor dem brennenden Haus fiel ihr ein, dass sich ihre beiden geliebten Pitbull-Welpen noch in Gefahr befanden.

Also rannte sie zurück.

Laut Angaben von „WFLA“ hatten Nachbarn noch versucht, das Mädchen aufzuhalten – vergeblich. „Rilee ist als Heldin beim Versuch gestorben, ihre Hunde zu retten – das sagt schon alles über sie aus“, kommentierte ihre Tante Laura Alden den tragischen Vorfall mit Tränen in den Augen.

Hund: Rilee starb an Rauchvergiftung

Als kreativ, schlau und neugierig wurde Rilee von ihrer Tante beschrieben, so „WFLA“.

Als die Feuerwehr wenige Minuten später ankam, war es bereits zu spät für die 11-Jährige: Rilee Beisler starb an einer Rauchvergiftung. Auch ihre Hunde haben es nicht mehr geschafft. Das Haus der Beislers war eines von zwei, welches am Mittwoch abgebrannt ist. Die Brandursache ist bisher noch unklar. (ali)