Hund liegt im Sterben – herzzerreißend, wie andere Tiere reagieren

View this post on Instagram

Lola was taking care of Scooby Do the last hours of his life , when the vet visited my shelter to put Black to sleep he saw Scooby Do and he said that his time is coming ... His kidney are destroyed and there is nothing we can do for this ... Η Λολα προσέχει το Scooby Do τις τελευταίες ώρες της ζωής του ... Τα νεφρα του έχουν καταστραφεί και δεν υπάρχει θεραπεία , ο κτηνίατρος όταν ήρθε για να κάνει ευθανασία στο Black είπε ότι έρχεται η ώρα του Scooby Do .. και ήρθε Δυστηχως ... #takisshelter #adoptdontshop #rescueddogsofinstagram #rescuedismyfavoritbreed #animalrescue #animalshelter #dogs #cats #puppies #kittens #αδέσποτα #Crete #Greece #Σκύλος #Σκυλί #Γάτα #Κρήτη #Ιεράπετρα #Ελλάδα #Φιλοζωική #ζώα #Υιοθεσία Takis Shelter is located near the town of Ierapetra in the island of Crete, in Greece, and it is home to about 350 dogs, 40+ cats, seven goats & two sheep named Jack & Lola. Every small donation is greatly appreciated and it is directly used for rescues and the welfare of the animals at the shelter. PayPal takisshelter33@gmail.com Bank account Name : stegi prostasias adespoton zoon IBAN : GR43 0140 6620 6620 0233 0001 066 Bank name : ALPHA BANK BIC : CRBAGRAA This Instagram account is being managed by volunteers, to find out more about adoptions, volunteering, fostering or visiting the shelter, please contact Takis on his Facebook page directly or you can email Takis on takisshelter33@gmail.com To watch full video's of rescues and updates, please visit Takis Shelter on Facebook or, you can visit our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/TakisShelter For all Takis Shelter links (Website, Twitter, FB, YouTube) please click on the https://linktr.ee/takisshelter on the bio provided in our profile.