Hund in Lebensgefahr! Genervter Halter mit unfassbarer Aktion

Wenn du liest, was diesem Hund passierte, kannst du nur wütend werden. Der arme Hund schwebte in Lebensgefahr. Schuld daran war sein Besitzer.

Zugetragen hat sich der dramatische Vorfall in einer Wohnsiedlung in Lubin in Polen etwa 130 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Besitzer des Tieres war genervt und packte plötzlich seinen Hund.

Für das, was er seinem Hund angetan hat, wurde der Besitzer festgenommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Action Pictures; KPP Lubin (Montage: DER WESTEN)

Er setzte ihn auf das äußere Fensterbrett und schloss das Fenster wieder. Das Schlimmste: Die Wohnung befand sich im 9. Stock des Hauses! Der Hund drohte, in den Tod zu stürzten. Zum Glück bemerkte eine Nachbarin den Vorfall, wie die Polizei Lubin mitteilt.

Hund: Video wurde veröffentlicht

Die Nachbarin rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Hund nicht mehr da. Sie machten die Mieter der Wohnung ausfindig und klopften mehrmals. Doch niemand öffnete.

So kannst du deinen Hund vor Kälte und Schnee schützen:

Der Winter ist die dunkle Jahreszeit, trage immer eine Taschenlampe bei dir, so hast du deinen Vierbeiner besser im Blick

Auch Hunde können frieren. Bleibe stets in Bewegung oder sorge für einen Kälteschutz (zum Beispiel ein Mantel)

Frisst dein Hund zu viel Schnee, kann das zu Durchfall oder einer Entzündung der Magenschleimhaut führen

Vaseline auf die Pfoten verhindert schmerzhafte Vereisungen der empfindlichen Körperteile

In der Zwischenzeit wurde das Video eines Zeugen bei einem Regionalsender veröffentlicht. Es zeigte, dass das Tier völlig verängstigt war und versuchte, wieder in die Wohnung zu gelangen. Die Journalisten übergaben das Material der Polizei.

Der Hund versuchte wieder in die Wohnung zu gelangen. Foto: KPP Lublin

Sie konnten die Besitzer des Hundes ausfindig machen. In der Wohnung lebten ein Mann und eine Frau – die gab an, dass sie nicht wusste, dass ihr Hund auf dem Fensterbrett ausgesetzt wurde.

Die Polizei verhaftete den 32-jährigen Besitzer. Er wurde bereits der Staatsanwaltschaft wegen Tiermisshandlung vorgeführt. Dem Hund geht es glücklicherweise gut. Ob der Besitzer ihn schließlich doch wieder in die Wohnung ließ, ist nicht bekannt. (ldi)

