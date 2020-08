Hund bricht bei Wanderung zusammen – Helfer reagieren heldenhaft

Dramatische Szenen bei einer Wanderung in den USA. Ein Hund ist auf dem Weg hinauf zum Mount Olympus zusammengebrochen und musste gerettet werden.

Ein Wanderer trat mit seinem Hund die Wanderung an, doch plötzlich konnte der Labrador nicht mehr. Helfer eilten hinauf, um das Leben des Hundes zu retten.

Hund: Dramatische Szenen – Vierbeiner muss von Berg gerettet werden

Ein Mann und sein Labrador Leo haben um 11 Uhr morgens den 12 Kilometer langen Weg zum Mount Olympus angetreten. Kurz vor dem Gipfel brach der Hund dann aber zusammen. Die Temperaturen auf dem beinahe schattenlosen Berg waren enorm – bis zu 38 Grad heiß soll es gewesen sein.

Das Herrchen habe versucht seinen Hund mit dem restlichen Wasser abzukühlen, doch Leo bewegte sich nicht mehr. Schließlich setzte der Mann einen Notruf ab. Das „Search and Rescue“-Teams des Sherriffs von Salt Lake City County eilte zur Hilfe.

Mit zwölf Personen stiegen die freiwilligen Bergretter hinauf auf den Mount Olympus. Oben angekommen versuchten sie den Hund mit Wasser zu stabilisieren. Aus eigener Kraft schaffte er den Weg ins Tal nicht mehr, deshalb schnallte ihn das Team kurzerhand auf eine Liege und trug ihn nach unten.

So geht es dem Hund jetzt

Mehrere Stunden dauerte die Rettungsaktion. Erst um 22 Uhr waren die Helfer im Tal angekommen. Labrador Leo wurde sofort in eine Tierklinik gebracht. Schon am nächsten Tag berichtete das „Search und Rescue“-Team auf seiner Facebookseite, dass es dem Hund wieder besser gehe. „Es sieht so aus, als ob Leo den Hitzekollaps gut überstanden hat“, schreiben sie.

Notrufe wegen dehydrierter Personen weit oben auf dem Berg seien in dieser Saison leider ganz normal, sagte der örtliche Bergretter Stephen Smith laut dem lokalen Nachrichtenportal "fox13now.com". Nur dass es in diesem Fall ein Hund war.

