Hund: Frau von zwei Doggen zerfleischt – dann folgt noch was Schreckliches

Beim Spaziergang mit ihrem eigenen Hund wurde eine Frau plötzlich von zwei frei laufenden Mastiffs angegriffen.

Die Tiere bissen ihr ins Bein und verletzten die Halterin so schlimm, dass sie auch Monate später noch Schwierigkeiten beim Laufen hatte. Was ihr aber gleich nach der Attacke der zwei Hunde passierte, war noch viel unfassbarer.

Hund: Halterin beim Gassigang angegriffen – „Als hätte man sie mit einer Heckenschere zerfleischt“

Die 56-Jährige war gerade in ihrer Heimatstadt Wrexham in Wales, was zu Großbritannien gehört, mit ihrem kleinen Springer-Spaniel „Wilf“ spazieren, als ihr zwei große Doggen entgegenkamen. Die waren, wie es zunächst schien, ohne Begleitung ihrer Halter unterwegs.

Einer der zwei Vierbeiner hätte ihren eigenen zu Boden gedrückt und der andere wollte sich auf ihn stürzen, erzählte die Frau. „Die Hunde schienen uns zu umkreisen“, schilderte sie gegenüber „Wales Online“. „Ich hörte auf zu rennen, als ich sah, dass einer Wilf auf dem Rücken festhielt.“ Doch dann machte sie eine noch viel erschreckendere Feststellung. „Ich hatte es nicht bemerkt, aber der andere war hinter mir her.“ Dann griff der Vierbeiner sie an.

Ein Hund soll aus heiterem Himmel eine Frau angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Später drückte es eine Freundin äußerst bildlich aus. „Sie sah aus, als hätte man sie mit einer Heckenschere zerfleischt.“

Hund zerfleischen Frau – dann erlebt sie den nächsten Schock

Direkt nach der Attacke waren ein Mann und eine Frau aufgetaucht, mutmaßlich die Halter der Doggen. Der Mann versicherte ihr noch, dass er ihr gleich helfen wolle. Doch dann sprangen er und die Frau mit den Vierbeinern in ein Auto und fuhren davon. Ein anderer Autofahrer half ihr später und ihr Mann brachte sie dann ins Krankenhaus.

„Es ging alles so schnell“, erinnerte sich die Frau. „Später sagte mir die Polizei, ich hätte nicht weglaufen sollen, aber das war mein Instinkt, und wenn ich jetzt zurückblicke, wünschte ich, ich hätte es nicht getan.“

Auch zwei Monate nach dem Angriff konnte die 56-Jährige noch nicht wieder richtig gehen. Sie hatte ein Trauma erlitten, mehrere Infektionen überstanden und muss vermutlich noch am Bein operiert werden. Die Polizei bittet derweil Zeugen um Hilfe bei der Suche nach dem Kombi, in dem die mutmaßlichen Halter weggefahren sind, wie „Wales Online“ berichtet.