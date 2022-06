Hund will aus Kochtopf naschen – dann wird es für Mensch und Tier lebensgefährlich

Süßer Hund, allein zu Haus – das kann ja nicht gut gehen. Vor allem, wenn das Essen auf dem Herd so verlockend riecht.

Als ein Hund in den USA dieser Versuchung nicht widerstehen konnte, eskalierte die Situation komplett.

Hund macht sich an Kochtopf ran – es endet katastrophal

Momentan macht ein Video aus den USA seine Runden – darin: ein Hund. Dieser ist alleine zu Hause und wird von der Überwachungskamera gefilmt, was der „Bild“-Zeitung vorliegt. Neugierig untersucht er die Küche – genauer gesagt den Herd. Denn dort lockt das Essen vom Vorabend.

Doch eher sich der Vierbeiner sich versieht, geschieht die Katastrophe: Beim Rumschnüffeln im Essen kommt er mit der Pfote an den Herdschalter. Die Kochplatte geht an und der Hund verlässt die Küche. Nur wenige Minuten später füllt sich die Küche mit Rauch.

Ein Hund wollte kräftig im Kochtopf zulangen – doch im Nullkommanichts wurde er zum Feuerteufel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Hund ruft die Feuerwehr auf den Plan

Doch es kommt noch dicker. Auf einmal fängt der Herd Feuer, die Küche steht in Flammen. Ein Glück haben die Nachbarn die Faxen des Vierbeiners mitbekommen und rufen die Feuerwehr.

Diese konnten zwei Hunde aus der Wohnung retten und das Feuer löschen. Das Einfamilienhaus nimmt aber einen ordentlichen Schaden davon. Deshalb warnt die Feuerwehr: Am besten die Kindersicherung verwenden – so können Kinder oder in diesem Fall ein Hund den Herd nicht anmachen.