Hund: Halterin lässt Tier von der Leine – dann kommt es zum Drama

Das hätte für den Hund verdammt schlimm ausgehen können! Bei einem Spaziergang wollte die Halterin ihrem Vierbeiner etwas Freiheit gönnen und ließ ihn von der Leine. Allerdings hätte sie sich dafür besser einen anderen Ort aussuchen sollen.

Denn der Hund lief schnurstracks auf eine nahe Klippe zu. Sein Frauchen konnte nur noch zusehen, wie das Unheil seinen Lauf nahm. Denn der Vierbeiner bemerkte nicht die Gefahr, in der er schwebte. In seinem Überschwang übersah er das Ende des Weges und stürzte in die Tiefe.

Hund stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Das Unglück geschah am Montagnachmittag in Walton-on-the-Naze, einer Kleinstadt in Essex, England. Die Besitzerin war mit ihrem etwa ein Jahr alten Shi Tzu namens „Bonnie“ unterwegs. In einer felsigen Gegend entschied sie sich, die Hündin von der Leine zu lassen. Als sie dies tat, rannte der Vierbeiner direkt auf die nahen Klippen zu und fiel tief – sehr tief.

Die Felsen dort sind an den höchsten Stellen an die 50 Meter hoch. Zum Glück im Unglück war die Stelle, an der die Hündin in die Tiefe stürzte, lediglich zehn Meter hoch. Doch auch das war eine erhebliche Tiefe für so ein kleines Tier.

Hündin hat Schutzengel – und Retter

Am Boden der Klippen musste der Vierbeiner eine Stunde lang warten, bis ihn Rettungskräfte zu Hilfe kamen. Im schwierigen Terrain mussten die Retter ein Spezialseil einsetzen, wie die lokale Feuerwehr Essex County Fire & Rescue Service berichtete. Wieder in den Armen ihres Frauchens, war die Hündin noch mal mit einem Schrecken davongekommen.

Ohne Leine begab sich der Hund in eine ausweglose Situation. Foto: Essex County Fire and Rescue Service

Der Vierbeiner musste einen Schutzengel gehabt haben. Wie die Feuerwehr meldete, hatte er sich bei dem Sturz nicht einmal verletzt. Dennoch wollten die Retter den Vorfall zum Anlass nehmen, um noch einmal eine wichtige Warnung zu verbreiten.

Die Halterin konnte ihren Hund wieder in die Arme schließen. Foto: Essex County Fire and Rescue Service

„Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Hundebesitzer an die Gefahren zu erinnern, die es mit sich bringt, Hunde in der Nähe von solchen Klippen von der Leine zu lassen. Wir empfehlen Euch wirklich, Euren Hund an der Leine zu halten und Euch von Orten fernzuhalten, an denen er leicht fallen oder in Gefahr geraten könnte“, bat Stationsleiter Nick Singleton vom Urban Search and Rescue Service (USAR).