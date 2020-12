Hund: Kleiner Junge schreibt dem Weihnachtsmann einen Brief – dann geschieht ein Wunder

Kinder glauben fest an den Weihnachtsmann. Und wenn sie ihm einen Wunschzettel schreiben und das Jahr über artig waren, dann werden ihre Wünsche zur Weihnachtszeit auch erfüllt - davon sind sie zumindest überzeugt.

So hat nun ein kleiner Junge dem Weihnachtsmann einen Brief geschrieben und kurz drauf geschah tatsächlich ein Wunder. Es ging um einen Hund, so viel ist sicher.

Hund: Junge hat besonderen Wunsch vom Weihnachtsmann

Weihnachten steht vor der Tür. Derzeit schreiben viele Kinder auf der Welt dem Weihnachtsmann einen Brief, in dem sie ihre Wünsche äußern. Auch der siebenjährige Daniel Yanna aus dem englischen Atherstone. Er äußerte dabei einen ganz besonderen Wunsch: Er wünschte sich einen Hund.

+++ Hund: Unglaublich! Welpe macht jeden Morgen DAS – Familie begeistert +++

Allerdings wollte er nicht einfach irgendeinen Vierbeiner haben, sondern er wollte seinen geliebten „Basco“ zurück. „Basco“ war im Juli aus dem Garten seiner Familie entlaufen und seitdem verschwunden. Darüber berichtet die britische Zeitung „Birmingham Mail“.

Die Familie suchte überall nach dem Tier, bat die Öffentlichkeit in sozialen Medien um Unterstützung, doch der Hund kehrte nicht mehr zurück nach Hause. „Wir haben aufgehört daran zu glauben, dass er zurückkommen würde. Ich habe wochenlang geweint“, erzählt Daniels Mutter.

Auch für den Siebenjährigen war das Verschwinden seiner geliebten Fellnase ein großer Verlust. Die Hoffnung darauf, dass „Basco“ zurückkehren würde, wollte er aber einfach nicht verlieren. Also schrieb Daniel schließlich dem Weihnachtsmann einen Brief und wünschte sich den Vierbeiner zurück.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Hund: Kinder haben oftmals eine besonders enge Beziehung zu ihren Tieren. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Plötzlich passiert ein Wunder

Dann geschah plötzlich ein unfassbares Wunder: „Am Sonntag, dem 6. Dezember, rief jemand meinen Mann an und sagte, dass sie unseren Hund haben“, so Daniels Mutter. Sie hätten einen Beitrag des vermissten Hundes im Internet gesehen und brachten ihn anschließend zu Daniel und seiner Familie nach Hause.

---------------

---------------

Damit hat die Familie ihren „Basco“ tatsächlich nach fast einem halben Jahr wieder! Überglücklich sagte Daniels Mutter gegenüber der „Birmingham Mail“: „Es ist großartig - auch Menschen, die ihren Hund verloren haben, zu zeigen, dass Sie nicht aufgeben und weiterhin so viele Beiträge wie möglich teilen sollten. Denn dies hat uns geholfen.“ Und: „Vielen Dank an alle, die uns bei der Suche nach „Basco“ geholfen und unsere Beiträge geteilt haben.“

Der Vorfall zeigt, dass man die Hoffnung also niemals aufgeben sollte und, dass ein Brief an den Weihnachtsmann durchaus Wünsche erfüllen kann. (nk)