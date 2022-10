Hund: Kind gerät in Lebensgefahr – herzzerreißend, wie ein Vierbeiner reagiert

Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven: Plötzlich gerät ein Kind in Lebensgefahr – und kann erst im letzten Moment von einem Hund gerettet werden!

Wer einen Hund besitzt, der weiß: Auf den kann ich mich verlassen! Die meisten Vierbeiner stehen ihrem Herrchen oder Frauchen treu zur Seite. Dabei können sie sogar zu Lebensrettern werden, wie ein Video jetzt eindrucksvoll beweist.

Hund rettet Kleinkind vor Bullen-Attacke

Ein Hund rettet ein Kind vor einer Bullen-Attacke. Diese Szenen sind in einem nervenaufreibenden Clip zu sehen, welcher „T-Online“ vorliegt. Und in dem Fall kann buchstäblich von Rettung in letzter Sekunde gesprochen werden.

In dem kurzen Video zu sehen: Ein neugieriges Kleinkind läuft schnurstracks auf einen Bullen zu. Doch der ist damit offenbar so gar nicht einverstanden. Er setzt zum Sprint an und senkt dabei seinen Kopf bedrohlich nach unten – als wolle er das Kind mit seinen Hörnern wegstoßen!

Hund wird für Helden-Tat belohnt

Der Vater bemerkt die gefährliche Situation zu spät. Er rennt zwar los, doch sein Schäferhund ist schneller. Der kann den Bullen im letzten Moment von dem Kind wegjagen. Danach sammelt der Vater das Kind vom Boden auf.

Zur Belohnung gab es für den mutigen Vierbeiner eine „Extra-Portion-Fleisch“, heißt es von „T-Online“. Na, die hat sich der Hund bei diesem Einsatz aber auch wirklich verdient.