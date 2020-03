Hund: Unglaublich! Dieser Vierbeiner sieht aus wie...

Mit diesem Interesse hätte ein Mann aus Vietnam garantiert nicht gerechnet. Sein zwei Monate alter Hund Dúi ist DER Star in den sozialen Netzwerken. Innerhalb von vier Tagen treten knapp 10.000 Menschen einer Facebook-Gruppe bei, die nur ein Thema hat: Hund Dúi.

Was den Hund so besonders macht? Nun ja, er sieht irgendwie nicht wirklich aus wie ein Hund. Ähnelt er doch sehr einer Katze. Von hinten könnte man den Hund glatt mit einer Britisch-Kurzhaar-Katze verwechseln.

Besitzer Hai Anh glaubt, dass es sich bei Dúi um eine Mischung aus einem Corgi und einer vietnamesischen Rasse namens Hmong handelt.

„Aber ich denke, er könnte auch eine Genmutation haben. Ich habe ihn in einer Bergprovinz in Vietnam gekauft. Er ist ein fröhlicher und süßer Welpe, er liebt es, mit anderen Hunden zu spielen, sogar mit großen Hunden und so süß mit Menschen“, sagt der Besitzer gegenüber dem Medium „Metro“.

Hund Dúi hat sehr viele Fans

Was nicht so nett daherkommt, ist sein Name. Denn Dúi heißt auf Deutsch Bambus-Ratte.

In der Facebook-Gruppe Gấu Mèo Bắc Mỹ postet sein Herrchen etliche Bilder und Videos des Vierbeines:

Und die Nutzer lieben es! Viele Fans nehmen Fotos von Hund Dúi als Handy-Hintergrund. Ein Nutzer hat auf der Plattform reddit.com sogar ein Gedicht für den kleinen Vierbeiner veröffentlicht.

Er schreibt:

Eine Katze oder ein Hund, das bin ich.

Ich werde das perfekte Haustier sein!

Ein betrunkener Mini-Fuchsbär.

Sie wissen nicht, was Sie bekommen.

Ich bin weich und grau, ein bisschen kurz.

Habe eine sanfte Rundung.

Ich mag es, herumzuhüpfen.

Dein neuer bester Freund werde ich sein!

Hunde – sie brauchen immer einen Freund.

Katzen tun so, als wäre es ihnen egal.

So oder so, ich kann nicht so tun.

Ich werde nur froh sein, dass du da bist!

Wir finden Hund Dúi einfach putzig und freuen uns auf viele weitere Bilder und Videos...