Hund lebt seit Jahren auf der Straße, weil er auf sein Herrchen wartet – niemand kann ihm helfen

Was für eine herzzerreißende Geschichte über einen Hund.

Ein Hund lebt bereits seit mehreren Jahren auf der Straße und wartet auf sein Herrchen. Doch das wird nicht kommen, um seinen Vierbeiner abzuholen.

Hund: Vierbeiner lebt seit Jahren auf der Straße

Wie der „Daily Star“ berichtet wartet ein Hund in Shenyang (China)bereits seit etwa fünf Jahren vor der Arbeitsstelle seines Herrchens. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das Herrchen des Vierbeiners nicht mehr kommen kann, um seine Hund abzuholen, da es bereits verstorben ist.

Das möchte der Hund aber offenbar nicht akzeptieren und wartet stoisch weiter. Immer wenn ein Mann das Gebäude verlässt, prüft der Hund, ob es sich um sein Herrchen handelt.

Hund: Herrchen des Vierbeiners bereits verstorben

Aufgefallen ist das ganze den Anwohnern in Shenyang. Sie hatten Mitleid mit dem treuen Hund und bauten ihm sogar ein provisorisches Hundeshäuschen. So bekam der Vierbeiner einen Unterschlupf, in dem er seitdem haust und weiter wartet.

Warum der Hund so treu auf sein Herrchen wartet ist wohl auch klar. Er war ein Straßenhund bevor sein Besitzer ihn zu sich nahm. Fortan durfte er sein Herrchen zu dessen Arbeit als Sicherheitsbeamter begleiten und wurde sein „Wachhund“.

Hund: Tier lebte vorher bereits auf der Straße

Warum der Hund also ausgerechnet vor der ehemaligen Arbeitsstelle seines Herrchens wartet, ist dementsprechend auch klar. Anscheinend ist der Vierbeiner so sehr an sein Herrchen gebunden, dass er einen neuen Besitzer nicht akzeptieren kann. Er soll sich bereits geweigert haben einen neuen Besitzer anzunehmen.

Hund: Der Vierbeiner lebt seit etwa fünf Jahren erneut auf der Straße. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hindustan Times

Immerhin füttern die Anwohner den armen Hund und baden ihn laut „Daily Star“ sogar ab und zu. Für ihn scheint aber nur zu zählen, dass er auf seinem Platz warten kann – leider wird er nicht fündig werden. (gb)