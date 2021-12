Hund: „Elendes Hundeleben“ – Tierheim-Mitarbeiter entsetzt, als sie diesen kleinen Vierbeiner anschauen

Was manch ein Hund in seinem Leben erleiden muss, ist selbst für Tierheim-Mitarbeiter schwer zu ertragen. Das zeigt auch der Fall des niedlichen Jack Russell Terriers Ole. Denn der Hund hatte ein „echt elendes Hundeleben“ hinter sich, als er ins Tierheim in Koblenz kam.

Im WDR-Format „Tiere suchen ein Zuhause“ wird nun ein schöner Platz für den kleinen Kerl gesucht.

Hund lebt „elendiges Hundeleben“ – jetzt soll alles besser werden

Die traurigen Hundeschicksale, die ab und an auch bei „Tiere suchen ein Zuhause“ gezeigt werden, gehen ans Herz und sind meist nur schwer zu begreifen. So wie die Geschichte des Jack Russell Terriers Ole.

Der Vierbeiner wurde offenbar mit einem weiteren Hund sichergestellt. Mit dem hatte er jahrelang auf engstem Raum zusammengelebt. Und das hat Spuren hinterlassen. Seine Schnauze ist dauerhaft gezeichnet. „Als er im Tierheim Koblenz ankam, war sein Zustand erbärmlich“, heißt es im Beitrag. Es habe angeblich Beißereien mit dem Hund gegeben, die man dem kleinen Ole bis heute ansieht.

Das Gute: Man merke ihm seine schlimmen Jahre heute nicht mehr an. Er sei lustig, aufgeschlossen und intelligent. Jetzt hoffen die Tierheim-Mitarbeiter sehr, dass Ole „die guten Zeiten noch vor sich“ hat. Vielleicht bei dir? Wenn du dem Vierbeiner ein Zuhause geben möchtest, solltest du dich darauf einstellen, dass Ole viel beschäftigt werden möchte.

Gesucht werde also ein aktiver Mensch mit „Hundesachverstand“, heißt es im Video. Damit Ole seine Vergangenheit endgültig hinter sich lassen kann. (abr)