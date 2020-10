Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund ist plötzlich am ganzen Körper stocksteif – DIESE Krankheit ist schuld daran

Was für fürchterlicher Anblick in der Tierklinik. Ein kranker Hund liegt auf dem Empfangstresen, stocksteif und absolut regungslos. Tierärztin Ali Thompson aus den USA erkennt auf den ersten Blick, dass dieser Hund sehr krank ist.

Für sie steht sofort fest, dass sie dem Tier trotz teurer und langwieriger Behandlung helfen will. Dem Hund Bunny schenkt sie damit ein Happy End – doch für alle Hundebesitzer spricht die Tierärztin nun eine Warnung aus.

Hund ist am ganzen Körper steif – Tierärztin geht herzzerreißend vor

Aufrecht stehende Ohren, ein sogenanntes Teufelsgrinsen und Kieferklemme zeigten der Expertin sofort: „Die Kleine leidet an Tetanus. Sie zitterte heftig am ganzen Körper“, erklärt sie in einem Facebook-Post.

Auch mental sei der Hund in schlechter Verfassung gewesen. „Das konnte ich ihr ansehen.“ Ihr Herrchen habe leider kein Geld gehabt, um die langwierige und teure Behandlung nach der Schock-Diagnose zu ermöglichen.

Diese Entscheidung rettet der Hündin das Leben

Doch Tierfreundin Ali fasste sich ein Herz und entschied: „Ich will die verrückte Person sein, die versucht, diesen Hund zu retten!“ Zu diesem Zeitpunkt attestiert sie dem Tier eine Überlebenschance zwischen 30 und 50 Prozent.

-----------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

-----------------------

Rund um die Uhr kümmerte sich Ali seitdem um den kleinen Vierbeiner, füttert sie mit einer Spritze, badet sie und schenkt ihr vor allem eins: Ganz viel Liebe und mindestens genauso viele Kuscheleinheiten.

Hund Bunny trainiert jeden Tag hart – langsam wird ihr Zustand besser

Langsam verbesserte sich der Zustand des Hundes. Wann immer Ali ihrem Schützling einen Guten-Morgen-Kuss aufdrückte, wedelte die Kleine fröhlich mit dem Schwanz. Langsam begann sie auch, ihren Kopf zu heben, um Frauchen zu begrüßen.

Jeden Tag trainierten die zwei zusammen, um die Muskulatur von Bunny soweit möglich aufrecht zu erhalten. Ali bewegte dazu mühsam jedes einzelne Bein des Hundes.

„Als ich dann eines Tages nach dem Essen heimkam, war sie so aufgeregt mich zu sehen. Sie schaffte es an diesem Tag zum ersten Mal, sich selbstständig auf alle vier Beine zu stellen“, ist Ali stolz. Wenige Tage später war es dann so weit: Draußen im Garten macht der Hund die ersten wackeligen Schritte. „Ich musste weinen, aber es waren Freudentränen.“

Happy End für Bunny – und ein dringender Aufruf an alle Hundefreunde

Eigentlich war nun der Punkt gekommen, an dem Ali ihrem Schützling wieder „Lebewohl“ sagen wollte. Doch inzwischen sind die zwei ein Herz und eine Seele – und Ali denkt gar nicht mehr daran, ihren geliebten Hund abzugeben.

-----------------------

Kurzerhand hat sie ihn für immer bei sich aufgenommen. „Sie ist etwas sehr besonderes. Nicht jedes kleine Wesen hätte durchgestanden, was sie geschafft hat.“

Allen Hundebesitzern rät sie nun, frühzeitig zum Arzt zu gehen, sollte ihr Tier gesundheitliche Probleme zeigen. Viele Tierkrankheiten lassen sich laut Ali sich frühzeitig erkennen, und dem Tier könne so viel Leid erspart werden.

Das sagt das „Deutsche Tierärzteblatt“

Auch das „Deutsche Tierärzteblatt“ mahnt: Zwar komme Tetanus bei Hunden nur sehr selten vor. Doch im Spätstadium der Krankheit leide das Tier an aufrecht stehenden Ohren, Teufelsgrinsen und Kieferklemme – genau wie Bunny.

Erste Anzeichen dieser Krankheit beim Hund seien ein steifer Gang sowie Schwierigkeiten beim Stehen oder Hinlegen. (vh)