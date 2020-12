Hund: Vierbeiner läuft ziemlich lustig – der Grund ist aber tieftraurig

Wenn Hund Sully losläuft, sorgt das oft für erstaunte Blicke. Seine Beine setzt der Vierbeiner nicht so elegant voreinander, wie seine Artgenossen. Vielmehr streckt er seine Gliedmaßen eigenwillig von sich, drückt sich merkwürdig von einer Seite zur anderen. Fast so als würde er springen.

Doch dieser Anblick ist in Wahrheit gar nicht so lustig, wie es zunächst den Anschein hat. Die seltsame Fortbewegungsart von Hund Sully, zu sehen auf dem Instagram-Kanal von Frauchen Annie aus den Niederlanden, hat einen traurigen Grund.

Hund bewegt sich lustig fort – sein Schicksal berührt

Zwar ist Sully ein neugieriger und fröhlicher norwegischer Elchhund. Egal ob Steine, Schnee oder Wasser: Über jeden Untergrund tappst der Vierbeiner mutig mit seinen Hundekumpels, immer bereit für ein neues Abenteuer.

Doch Sullys Leben besteht nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen. Er leidet unter der neurologischen Erkrankung Kleinhirnatrophie. Sie sorgt bei Tieren für Gleichgewichts- und Bewegungsstörungen und somit für die ungelenk anmutenden Bewegungen des Hundes.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Deswegen besteht ständig die Gefahr, dass Sully sich verletzt. In ihrer Wohnung hat Annie daher Decken an den Treppen oder an scharfen Kanten verteilt, um gefährliche Stellen abzusichern.

So reagieren die Hundefreunde auf Sully

Der Lebensfreude von Sully tun diese Maßnahmen zum Glück keinen Abbruch. Und damit macht die Samtpfote vielen Zweibeinern Mut. Ein Video, das Annie unter dem Titel „Wenn Sully einen Trailer von seinem Leben hätte“ hochgeladen hatte, begeistert inzwischen mehr als 500.000 Zuschauer.

Die Bewegungen von Hund Sully muten auf den ersten Blick merkwürdig an, weil sie sich von denen eines gesunden Hundes unterscheiden. (Symbolbild) Foto: imago images / Cavan Images

Nicht nur Annie, sondern auch unzählige weitere Hundefreunde haben sich inzwischen in Sully verguckt: „Ich liebe ihn, er ist so einzigartig“, kommentiert eine Frau ein Instagram-Video des munteren Hundes. (vh)