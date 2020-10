Hund in München: Mann nähert sich Vierbeiner – was er dann macht, ist brutal

Viele Menschen lieben Hunde oder sind den Vierbeinern gegenüber zumindest wohlgesonnen.

Ein Hund in München musste am vergangenen Wochenende allerdings festellen, das längst nicht alle Menschen Hunde mögen und ihnen Gutes tun wollen.

Hund: Betrunkener Mann nähert sich Vierbeiner in Münchner Innenstadt

Wie die Polizei München berichtet, hielt sich am vergangenen Samstag ein 26-Jähriger Mann in der Kaufingerstraße in München auf.

---------------

Der Haus-Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

--------------

Der Mann wirkte sehr aggressiv und alkoholisiert. Er pöbelte mehrere Passanten an. Seine Aggression richtete sich nicht nur gegen anwesende Menschen, sondern auch gegen einen Hund.

Hund in München: 26-Jähriger attackiert Vierbeiner

Der Mann beließ es aber nicht bei seinen verbalen Attacken. Ein Hund, der sich auch in der Straße aufhielt, wurde Opfer eines Angriffs durch den Mann.

---------------

Der Mann trat nach dem Hund und erwischte ihn. Deswegen flog der Hund mehrere Meter durch die Luft. Daraufhin verständigten einige Passanten die Polizei. Doch auch nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte, wollte der 26-Jährige sich nicht beruhigen.

München: Mann tritt Hund – der Vierbeiner fliegt mehrere Meter durch die Luft

Als die herbeigerufenen Beamten versuchten den Mann zu verhaften, widersetze er sich und trat nach den Polizisten. Während seiner Festnahme beschädigte er auch noch das Einsatz-Fahrzeug.

München: Ein Betrunkener Mann trat einen Hund und löste einen Polizei-Einsatz aus. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Der Festgenommene „wurde wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, einer Sachbeschädigung, Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt“, so die Polizei München. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 26-Jährige in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums gebracht. Am Montag wurde er zur Klärung der Haftfrage dem Haftrichter vorgeführt. (gb)