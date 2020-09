am 27.09.2020 um 15:21

Hund: Vierbeiner in 9-Meter-Loch gefangen – erst DAMIT konnte er befreit werden

Beeindruckende Rettungsaktion um einen Hund!

Eine Gruppe von Radfahrern war Anfang der Woche in einem Wald in North Carolina unterwegs, als sie plötzlich einen gefangenen Hund in einem neun Meter tiefen Loch entdeckte. Es folgte eine aufwendige Rettungsmaßnahme, um den hilflosen Vierbeiner schließlich zu befreien.

Duisburger Tierärztin erklärt, wie du deinem kranken Hund helfen kannst Duisburger Tierärztin erklärt, wie du deinem kranken Hund helfen kannst Kathrin Hänig

Hund in 9-Meter-Loch gefangen - Erst SO kann er befreit werden

Am Montagnachmittag waren die Radfahrer in dem Wald Pisgah National Forest unterwegs, dann legten sie eine Pause ein. Dabei bemerkten sie plötzlich einen gefangenen Hund in einem neun Meter tiefen Loch.

+++ Hund: Widerlich, wozu dieses Tier gezwungen wird – kurz darauf „weint“ es +++

Daraufhin informierten sie den Tierrettungsdienst, welcher schließlich mit mehreren Rettern an dem Wald anrückte. Sie spannten einen Gurt an einen Baum, dann seilte sich ein Retter in das Loch ab. Der Vierbeiner konnte allerdings erst befreit werden, als sie er mit einem Stück Rindfleisch angelockt wurde. Darüber berichtet der Tierrettungsdienst auf Facebook.

Nachdem der Hund schließlich aus dem Loch gerettet werden konnte, nahm der Tierrettungsdienst den Vierbeiner an sich. Dabei stellten die Retter fest, dass der Hund „sehr hungrig und durstig“ gewesen sei. Sie vermuteten, dass das Tier bereits mehrere Tage in dem Loch ausgeharrt hatte.

-------------------------

Mehr News:

Hund: Mann findet Welpen – und macht eine schreckliche Entdeckung

Hund: Leine angeblich zu kurz – unmenschlich, wie DIESE Frau ihren Vierbeiner Gassi führt

-------------------------

Rettungsdienst nimmt Hund an sich

Schließlich nahm der Tierrettungsdienst die Fellnase mit, um sie untersuchen und ihren Besitzer ausfindig zu machen. Es stellte sich heraus, dass der Hund überraschenderweise unverletzt war. Weiter schrieb er: „Er war der beste Patient und wir werden euch über seine Geschichte auf dem Laufenden halten.“ Bis sein Besitzer gefunden ist, wollten sie den Vierbeiner „Sinker“ nennen.

-------------------------

Die Top 10 der beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Französische Bulldogge

Labrador

Australian Shepherd

Golden Retriever

Chihuahua

Border Collie

Labradoodle

Rottweiler

Beagle

Mops

-------------------------

+++ Urlaub an der Ostsee: Touristinnen nehmen Abkürzung – dann beginnt der Alptraum +++

Abschließend dankte der Tierrettungsdienst den Radfahrern, dass sie den gefangenen Hund gemeldet und die Retter schließlich zu dem Loch geführt hatten. Vor allem auch „Sinker“ dürfte den Radfahrern und den Rettern dankbar sein.