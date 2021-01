Hund hungert in dreckigem Zwinger – grausam, was er sich dann selbst antut

Was diesem Hund passierte, macht einfach nur traurig und wütend. Das Tier wurde alleine in einem verdreckten Zwinger gelassen. Dann traf der Hund eine grausame Entscheidung.

Ein Immobilienmakler wollte in Huyton in England eine Zwangsräumung durchführen. Im hinteren Garten des Hauses fand er einen Hund. Der saß völlig ausgehungert in einem klatschnassen Zwinger, wie der britische „Liverpool Echo“ berichtet.

Hund aus Zwinger gerettet

Der Mann rief die Polizei, die gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung vorbeikam. Auch informierte er RSPCA, eine Organisation, die sich um verletzte und misshandelte Tiere kümmert.

Der Hund soll drei Wochen alleine im Zwinger gelassen wurden sein.

Weil der Hund großen Hunger und Stress hatte, fing er an, seinen eigenen Schwanz anzubeißen!

Tierretterin Pamela Bird wurde zur Untersuchung geschickt und brachte Rodney – so tauften sie den Hund – in das Greater Manchester Animal Hospital des RSPCA.

Seine Knochen traten hervor und er war deutlich abgemagert. Auch sein Schwanz war durch seinen Biss stark beschädigt worden. Außerdem hatte er Wunden an den Beinen, die durch das Liegen in dem feuchten Zwinger verursacht wurden.

Die Tierschützer stellten fest, dass Hund Rodney mindestens drei Wochen lang alleine in dem Zwinger gelassen wurde. Sein Besitzer soll ihn nur alle paar Tage gefüttert haben.

Das Traurige: Rodneys Schwanz war so beschädigt, dass er zur Hälfte amputiert werden musste. Aktuell wird er bei RSPCA wieder aufgepäppelt, die ein neues Zuhause für ihn suchen.

Hund: Besitzer erklärt sich

Alana Bibby, Leiterin des Tierschutzteams, sagte: „Rodney ist ein so fröhlicher und glücklicher Kerl – man würde nicht glauben, dass er einen so schlechten Start ins Leben hatte.“ Der Hund ist etwa drei Jahre alt.

„Er hat sich in unserer Obhut großartig entwickelt und er liebt Menschen. Er springt auf, als wolle er sagen: 'Umarme mich'. Der arme Rodney war so gestresst, weil er so lange ohne Kontakt zu Menschen war, dass er sich selbst den Schwanz abbiss und ihn auf halber Höhe amputieren lassen musste. Jetzt hat er nur noch einen halben Schwanz, wedelt aber immer noch enthusiastisch damit“, erklärt sie.

Die Tierschützer schätzen, dass der Hund wahrscheinlich nie in einem richtigen Zuhause gelebt hat. Sie fanden außerdem seinen Besitzer, der angab, dass er auswärts arbeite und eine schwierige Situation geraten sei.

Der Mann gab Hund Rodney laut „Liverpool Echo“ nun in die Obhut der Organisation, die nun eine liebevolle Familie für ihn suchen. (ldi)