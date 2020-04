Hund: Herzzerreißend! Vierbeiner rennt jeden Morgen aus dem Haus, um ausgerechnet IHN zu treffen

Bucks County. Hund und Postbote – dem Klischee nach sind sie absolute Erzfeinde. Doch die vierjährige Golden-Retriever-Hündin Winnie aus dem Bucks County im US-Bundesstaat Pennsylvania zeigt, dass es auch durchaus anders geht.

Wie das Online-Portal „TheDodo“ berichtet, ist die Ankunft des Postboten jedes Mal das Highlight von Winnies Tag. Selbst das schlimmste Hundewetter kann den Hund nicht davon abhalten, mit wedelndem Schwanz am Briefkasten auf das Postauto zu warten.

Hund: Golden Retriever hat besondere Freundschaft mit Postbote

„TheDodo“ hat mit Winnies Frauchen Ellen Paul über diese herzerwärmende Freundschaft gesprochen. Sie postet regelmäßig Videos von Winnies Treffen mit dem Postboten auf Instagram.

„Winnie wartet von einem Bett am vorderen Erkerfenster aus darauf, dass er in unsere Straße fährt“, erzählt Ellen. „Sie weiß, wenn sein Truck nur noch wenige Häuser auf unserer Straßenseite entfernt ist. Und falls sie dann noch drinnen ist, fängt sie an zu rennen und zu jammern, um mir zu sagen, dass sie jetzt rausgelassen werden will, um ihn zu sehen.“

--------

Mehr zum Thema Hund:

--------

Der Postbote hat Winnie ebenfalls längst ins Herz geschlossen. Selbst wenn er keine Lieferung an ihre Adresse bringen muss, hält er stets an, wenn er Winnie am Briefkasten sieht. Er steigt aus und gibt der Golden-Retriever-Hündin ein paar Streicheleinheiten und eine Kleinigkeit zum Knabbern.

Er ist sogar so aufmerksam, dass er eine Notiz in Ellen Pauls Briefkasten hinterlässt, wenn er einige Tage frei hat, berichtet „TheDodo“. Die Enttäuschung, unnötig vor dem Haus auf ihn zu warten, will er Winnie gerne ersparen. „Es ist eine kleine, aber süße Geste von ihm“, so Ellen. „Aber diese Tage sind definitiv nicht ihre liebsten.“ (at)