Hund ist mit Herrchen im Meer schwimmen – als diese Gefahr auftaucht, reagiert er sofort

Haggerston Island. Mit einer mutigen Heldentat wollte dieser Hund das Leben seiner Besitzer verteidigen.

Am Strand der australischen Insel Haggerstone Island entdeckte der Hund etwas im Wasser, das ihn sofort in Alarmbereitschaft versetzte.

Hund: Mutiger Vierbeiner vertreibt Hai, um seine Besitzer zu beschützen

Denn im flachen Wasser schwamm tatsächlich ein Hai in der Nähe der Hundehalter herum. Tilly, eine Australian-Kelpie-Hündin, konnte unmöglich tatenlos zusehen.

Mutig stürzt sich Tilly auf den Raubfisch, wühlt dabei eine Menge Wasser auf und verfolgt den Hai, bis das Wasser etwas tiefer wird. Die Hündin hält noch kurz Ausschau, ob sich der ungebetene Fisch tatsächlich davongemacht hat und kehrt dann zufrieden an den Strand zurück.

Glücklicherweise hatte Besitzer Strickland in diesem Moment seine Handykamera parat und fing den Moment auf Video ein. Auf seinem Instagram-Blog „Back 2 Basics Adventures“ veröffentlichte er die Aufnahmen von Tillys mutigem Einsatz. HIER kannst du es dir ansehen <<<<.

„Tilly, der Wachhund, hält die Haie von Haggerstone Island fern“, schreibt er unter das Video.

Hundehalter lebt aktuell auf kostspieliger Privatinsel

Wer Tilly am Strand von Haggerstone Island gerne persönlich beim Haie vertreiben zusehen will, muss allerdings eine Menge Geld in der Tasche haben. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, ist eine Übernachtung auf der Privatinsel äußerst kostspielig.

Eine Nacht in einer handgebauten Hütte kostet rund 492 Euro. Wer die ganze Insel für eine Nacht buchen möchte, muss fast 4.200 Euro auf den Tisch legen. (at)