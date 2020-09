Hund: Besitzer kommt zurück nach Hause – dort muss er Grausames mitansehen

Einfach nur schrecklich, was mit zwei Hunden in Thüringen passiert ist! Die beiden Hunde müssen am eigenen Leib erfahren, zu was für Grausamkeiten Menschen in der Lage sind.

Hund: Besitzer kommt nach Hause – dann muss er Grausames mitansehen

Wie unser Partnerportal Thüringen24 berichtet, ließ ein Hundebesitzer seine zwei Vierbeiner auf seiner Ranch zurück, da er sich einer OP unterziehen musste.

Ein Bekannter passte auf die beiden Hunde auf. Bei einem nächtlichen Spaziergang büxten die beiden aus.

Hund: Unfassbar, wozu Menschen in der Lage sind

Das geschieht des Öfteren. Deswegen machte sich auch niemand ernsthafte Sorgen. Dass die beiden Hunde aber auch in der Nacht nicht zurückkehrten, war dann sehr ungewöhnlich.

Als ihr Besitzer nach der OP wieder zurück kam, fehlte von den beiden immer noch jedwede Spur. Er war sehr besorgt und fragte bei der Polizei und Tierheimen, ob seine Hunde dort seien, Doch niemand hatte die Hunde gesehen.

Hunde-Besitzer startet Aufruf im Internet

In seiner Verzweiflung startete der Besitzer auch einen Aufruf im Internet. Vier Tage nach seiner Rückkehr erhielt er dann die schockierende Nachricht. Die Hunde wurden ertränkt. Sie starben auf qualvolle Weise. Was der Besitzer jetzt unternehmen will, erfährst du bei unserem Partnerportal Thüringen24.

