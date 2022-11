Hund: Die meisten wissen es nicht – wenn du Vierbeiner mit diesem Kennzeichen siehst, solltest du vorsichtig sein

Die meisten Halter lieben an ihrem Hund, dass die Tiere so aufgeschlossen sind und einen treuen Begleiter abgeben. Besonders beim Spazierengehen schnüffeln die Vierbeiner am liebsten in der Gegend herum und auch der Kontakt zu anderen Hunden ist für sie ein Highlight.

Wenn du allerdings das nächste Mal mit deinem Hund unterwegs bist, solltest du auf ein kleines Detail bei anderen Tieren achten. Damit möchten die andere Haustierhalter nämlich etwas Wichtiges mitteilen.

Hund: Besitzer sollten DARAUF achten

Die Nase ist das am besten ausgeprägte Sinnesorgan bei Hunden. Die Vierbeiner lieben es zu schnüffeln und bei einer Gassi-Runde erkennen sie andere Artgenossen schon auf weiter Entfernung. Dabei macht ein kleines Detail den Kontakt zu fremden Tieren einfacher.

Laut „CHIP“ weise entweder eine gelbe Schleife am Hundehalsband oder ein gelbes Tuch an der Leine auf eine mögliche Gefahr hin. Damit möchte der Hundehalter signalisieren, dass andere Menschen und Hunde lieber Abstand zu dem Tier halten sollen.

Das sogenannte „Gulahund“-Konzept kommt aus Schweden und bedeutet so viel wie gelber Hund. Es kann viele Gründe geben, wieso ein Besitzer sein Haustier mit dem Accessoire ausstattet. Bei weiblichen Tieren könnte die Läufigkeit abschreckend sein. Es ist aber auch denkbar, dass die betroffene Fellnase krank, oder generell ängstlich im Umgang mit anderen Tieren ist.

Hund: Spaziergang ohne Unannehmlichkeiten

„CHIP“ zufolge bedarf es zumindest keiner Erklärung mehr, wenn Herrchen oder Frauchen mit einem gelben Tuch unterwegs sind. Falls du eine unangenehme Konfrontation vermeiden möchtest, kannst du in Zukunft auf das Merkmal achten.